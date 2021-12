Kurz vor Weihnachten wurden jene heimischen Triathleten informiert, die sich für die Age Group Triathlon Europameisterschaften über die Sprintdistanz qualifiziert haben. Wer sich den Traum eines Starts erfüllen möchte, kann gleich sein Weihnachtsgeld investieren. Für den Start bei den Age Group Europameisterschaften in München über die Sprintdistanz verlangt der Veranstalter 170 Euro Startgebühr. Aber nicht nur die Kosten der Veranstalter schlagen zu Buche, auch die nationalen Verbände wollen am Meisterschaftsbewerb der Age Group Athleten verdienen. So wird zwingend eine Jahreslizenz beim nationalen Triathlonverband vorgeschrieben. Österreichische Athleten müssen für internationale Bewerbe von World Triathlon und der Europe Triathlon Union die Premium Lizenz um jährlich 81 Euro lösen.

Neben der Startgebühr und der Lizenz schreibt World Triathlon auch das verpflichtende Tragen von nationalen Triathlonanzügen vor. Diese müssen exklusiv beim Nationalen Verband gekauft werden. In Österreich kostet der Anzug inkl. Druck des Namens 139 Euro und kommt von Z3ROD. Wer mit einer Podiumsplatzierung rechnet, benötigt zusätzlich zumindest das Funktionsshirt des Österreichischen Triathlonverbandes um 29 €, den dieses war in den letzten Jahren vorgeschrieben.

Addiert man die Kosten fällt für die Sprintdistanz ein Betrag von über 400 Euro an. Nicht inkludiert darin sind die Anreise und verpflichtende Übernachtung, da bereits am Vortag eingecheckt werden muss.

Ein Rückblick auf die letzten Europameisterschaften der Europe Triathlon Union zeigen einen starken Fokus auf die Elite Bewerbe. Die Anforderung des internationalen Verbandes sind hoch und stellen die Veranstalter vor große Herausforderungen. Die Age Group Bewerbe bekamen in den letzten Jahren nicht die Aufmerksamkeit, die sie sich verdient hätten. So rechnet man als Teilnehmer am besten nicht mit einer Pasta Party, wie man sie von großen Bewerben wie IRONMAN und CHALLENGE bekannt sind. Auch die Zielverpflegung fällt im Vergleich zu den großen Serien mager aus und bestand meist aus Wasser und einem isotonischen Getränk.

Umgerechnet auf die heimischen Triathlon-Veranstaltungen über die Sprintdistanz kann man um diesen Betrag an sechs Sprintrennen in Österreich teilnehmen – mehr, als der durchschnittliche Triathlet im Jahr absolviert.