Coronavirus: IRONMAN reagiert auf bevorstehende Einschränkungen

IRONMAN hat heute in einer Presseaussendung über die möglichen Auswirkungen des Coronavirus auf IRONMAN und IRONMAN 70.3 Veranstaltungen informiert.

„Wir wissen, dass sowohl unsere Athleten als auch unsere Sportler Rennen bestreiten wollen; wir wollen das auch.

Obwohl es die Aufgabe der IRONMAN-Gruppe ist, Athleten aller Niveaus außergewöhnliche Rennerlebnisse zu bieten, vom ersten Schritt bis zur Finishline, können wir dies nur erreichen, wenn wir die sichersten Bedingungen schaffen und die Bürger unserer Gastgebergemeinden schützen.

COVID-19 hat die globale Sportlandschaft erheblich verändert und wird in der nächsten Zeit wesentliche Auswirkungen auf die große Sportveranstaltungen haben. Wir möchten Ihnen versichern, dass die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Gesellschaft unser Hauptanliegen ist. Zu diesem Zweck tragen wir unseren Teil dazu bei, effektiv zu kommunizieren und den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und Regierungsbehörden zu folgen.

Wir gehen davon aus, dass es in den kommenden Wochen und Monaten zu erheblichen und weit verbreiteten Verschiebungen von Veranstaltungen kommen wird. Die Entscheidung, eine Veranstaltung fortzusetzen, einzuschränken, zu modifizieren oder zu verschieben, wird auf der Grundlage der Verfügbarkeit von Gemeinschaftsressourcen und der laufenden veranstaltungsspezifischen Risikobewertung in Abstimmung mit den zuständigen Gesundheits- und Regierungsbehörden und dem IRONMAN Global Medical Advisory Board, einem unabhängigen medizinischen Beratungsgremium mit Schwerpunkt Gesundheit und Sicherheit, getroffen.

Für Veranstaltungen, die weitergeführt werden, hat die IRONMAN-Gruppe zusammen mit dem IRONMAN Global Medical Advisory Board eine Reihe pragmatischer und praktischer Maßnahmen umrissen, die das Risiko der Verbreitung von COVID-19 oder anderen infektiösen Erregern an Athleten und Mitglieder unserer Gastgebergemeinden verringern sollen. Diese Schritte werden den Athleten helfen, ihre Ziele zu erreichen, und gleichzeitig den Gemeinden die Möglichkeit geben, die Vorteile der Ausrichtung von Sportgroßveranstaltungen zu sichern. Sie werden weltweit bei allen Veranstaltungen der IRONMAN-Gruppe ab dem 19. März durchgeführt und auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.

Selbstversorgung und Risikominimierung

Athleten, die krank sind oder möglicherweise einem Infektionserreger ausgesetzt waren, dürfen nicht an Wettkämpfen oder Veranstaltungen teilnehmen, da dies andere gefährdet. Als Gemeinschaft haben wir alle eine persönliche Verantwortung, uns gegenseitig zu schützen, indem wir diese Regel einhalten.

Wir bitten alle Athleten, Freiwilligen und Partner, die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für grundlegende Schutzmaßnahmen gegen das neue Coronavirus zu befolgen:

Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich unwohl fühlen. Wenn Sie Fieber, Husten oder Atembeschwerden haben, suchen Sie einen Arzt auf und rufen Sie ihn vorher an. Befolgen Sie die Anweisungen Ihrer örtlichen Gesundheitsbehörde.

Reinigen Sie Ihre Hände regelmäßig mit einem alkoholhaltigen Handreinigungsmittel oder waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife, insbesondere nach dem Besuch der Toilette, vor dem Essen und nach dem Schnäuzen, Husten oder Niesen.

Vermeiden Sie es, Ihre Augen, Nase und Mund zu berühren.

Praktizieren Sie eine gute Atemwegshygiene. Decken Sie Mund und Nase mit dem gebeugten Ellenbogen oder einem Taschentuch ab, wenn Sie husten oder niesen. Entsorgen Sie verbrauchte Taschentücher dann sofort und sachgerecht in einem Behälter.

Den Athleten Flexibilität bieten

Bestimmte Rennen werden aufgrund des Ausbruchs verschoben oder abgesagt, und wir werden diese so bald wie möglich mitteilen. Unser Ziel wird es sein, das Rennen auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben. Wir arbeiten in enger Partnerschaft mit den zuständigen Gesundheitsbehörden in den Gebieten, in denen die Rennen stattfinden, und setzen uns für die Sicherheit unserer Athleten und der Gastgebergemeinschaft ein. Wenn eine Veranstaltung nicht zum geplanten Termin stattfinden kann, werden wir die folgenden Maßnahmen ergreifen:

Verschiebung:

Angemeldete Athleten für Veranstaltungen, die aufgrund von COVID-19 durch die örtlichen Gesundheitsbehörden verschoben werden, werden automatisch auf das neu angesetzte Datum verlegt. Für diejenigen, bei denen das neue Datum nicht funktioniert, werden wir Verschiebungen in die gleiche Veranstaltung im nächsten Jahr zulassen.

Stornierung:

Angemeldete Athleten für Veranstaltungen, die aufgrund des COVID-19 von den örtlichen Gesundheitsbehörden abgesagt werden, werden automatisch auf das gleiche Rennen im Jahr 2021 verschoben.

Andere Optionen:

Wir prüfen derzeit andere Optionen, um vertriebenen Athleten die Teilnahme an einem Rennen im Jahr 2020 zu ermöglichen, und werden diese zu gegebener Zeit mitteilen.

Athleten in Quarantäne-/Beschränkungsgebieten: Für Athleten in bestimmten ausgewiesenen Quarantäne- oder Sperrgebieten, die sich für Rennen angemeldet haben, die vor dem 1. Juni 2020 stattfinden und NICHT verschoben oder abgesagt wurden, werden wir bei der Suche nach alternativen Rennen später in der Saison behilflich sein. Diejenigen, die krank sind, sich unwohl fühlen oder vor einem Rennen, das stattfinden wird, möglicherweise einem infektiösen Erreger ausgesetzt waren, sollten nicht zum Rennen kommen; stattdessen sollten sie sich medizinisch versorgen lassen. Wenn Sie dies getan haben, wenden Sie sich an den für Ihr Rennen zuständigen Vertreter des Athletendienstes, und wir werden versuchen, eine andere Lösung für Sie zu finden.

Sichere Veranstaltung

Um unseren Athleten das sicherste Erlebnis zu bieten, führen wir mit Wirkung vom 19. März bei unseren Wettkämpfen folgende Maßnahmen ein.

Verstärkung der sozialen Distanzierung in allen Elementen der Veranstaltung

Die Stunden für die Registrierung von Veranstaltungen vor Ort werden erweitert.

Die Athleten dürfen ihre Sportlerausrüstung bzw. Startnummer abholen und den Ausstellungsbereich sofort verlassen.

Die Dichte der Athleten wird durch die Vergrößerung der einzelnen Wettkampfstätten, Korridore usw. verringert.

Für die Dauer der Veranstaltung wird das Nicht-Händeschütteln von Athleten gefördert.

Die Informationen zum Briefing der Athleten sind nur digital verfügbar.

Nicht-Kerndienstleistungen mit hohem Kontaktwert (z.B. Peeling des Neoprenanzugs) werden ausgesetzt.

Hygiene an erster Stelle

Mitarbeiter und Freiwillige, die vor dem Rennen, am Renntag und nach dem Rennen mit den Teilnehmern interagieren, erhalten Handschuhe.

Die Zahl der Handwasch- und Sanitärstationen rund um den Veranstaltungsort für Athleten, Freiwillige und Zuschauer wird erhöht.

Berührungslose Abfallentsorgungsstationen und -behälter werden nach Verfügbarkeit ausgerollt.

Häufig berührte Flächen an den Standorten der Rennorte wie Arbeitsplätze, Produktverteilungsbereiche, Tische und elektronische Geräte werden regelmäßig gereinigt.

Wenn möglich, wird die Versorgung mit Lebensmitteln und Flüssigkeiten während des Rennens in geschlossenen Einweg-/Einwegverpackungen erfolgen.

Athleten, die planen, mit dem Flugzeug oder mit der Bahn nach Hause zurückzukehren, sollten 24 Stunden nach dem Wettkampf keine Reisen unternehmen, um ihrem Immunsystem Zeit zur Erholung nach dem Rennen zu geben.

Keine Interviews oder Pressekonferenzen mit professionellen Athleten vor Ort.

Kein Händedruck/Kontakt auf dem Rennpodium.

Die Verteilung gedruckter Dokumente wird ausgeschlossen.

Medizinischer Dienst

Alle medizinischen und ehrenamtlichen Mitarbeiter werden über die Anzeichen und Symptome von COVID-19 aufgeklärt und sensibilisiert.

Es wird eine häufige Kommunikation mit Gesundheitsbehörden und Gesundheitseinrichtungen eingeführt, um die Beurteilung, Überweisung und das anfängliche Management bei Verdacht auf COVID-19

Krankheit des Personals, der Teilnehmer, der Freiwilligen und der Zuschauer zu unterstützen

Dies ist eine sehr dynamische Situation, und wir werden uns weiterhin anpassen und uns entsprechend anpassen. Wir wissen Ihre Geduld in den kommenden Tagen und Wochen zu schätzen.

Wir sind uns bewusst, dass dies eine schwierige Zeit ist, aber unsere Gemeinschaft wird es aushalten. Wir lassen uns von Ihrem Ehrgeiz inspirieren und bemühen uns, Ihres Engagements würdig zu sein.

Sobald weitere Aktualisierungen verfügbar sind, werden sie unter www.ironman.com/updates und www.runrocknroll.com/updates zusätzlich zu unseren einzelnen Veranstaltungsseiten und Social-Media-Seiten veröffentlicht.

Wir danken Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und wünschen Ihnen das Beste in Sachen Gesundheit und Wohlbefinden.