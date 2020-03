Conda hilft: Crowdfunding für STARBIKE

„CONDA hilft“ unterstützt aufgrund der Coronakrise in finanzielle Engpässe geratenen Firmen und sorgt für schnelle, unkomplizierte Liquidität von Kunden, Partnern, Freunden. Die Zinsen und Rückzahlungen können auch in Naturalien beglichen werden. CONDA unterstützt die Unternehmen und verzichtet komplett auf Marge der Projekte.

“Wir sind mit großen Zielen in unser neues Geschäft im Nordbahnviertel gezogen. Durch die Corona-Krise sind unsere ambitionierten Pläne verschoben. Wir können zwar unsere Werkstatt eingeschränkt betreiben, das Geschäft muss allerdings geschlossen bleiben. In unserer umsatzstärksten Zeit bricht uns unverschuldet der Umsatz weg. Wir wenden uns an euch, um diese schwierige Zeit zu überstehen,” so die beiden Geschäftsführer Martin Tolksdorf und Michael Knoll von Starbike.

Das Wiener Unternehmen sucht 150.000 Euro. Über 38.000 Euro konnten bereits über CONDA hilft aufgestellt werden. Die Vertragslaufzeit beträgt dabei 5 Jahre. Der Basiszinssatz beträgt 8 Prozent pro Jahr – zusätzlich gibt es einen umsatzabhängigen Bonuszinssatz von 4 Prozent pro Jahr. Die Zinsen werden in Form von Wertgutscheinen für das Starbike Geschäft ausbezahlt. Die Tilgung des Investments erfolgt ab 2023 in fünf gleich hohen Halbjahresraten.

„Die 30.000 Euro, die wir hier als Finanzierungsschwelle angegeben haben, retten uns ohne zusätzliche Umsätze über den April 2020. Alles, was wir darüber hinaus durch diese Kampagne erhalten, wird ausschließlich dafür aufgewendet, die laufenden Kosten zu bedienen und wird als “Umsatzkompensation” angesehen. Wir haben von unserer Hausbank bereits einen Überbrückungskredit in Höhe von 50.000€ zugesichert bekommen. Die Liquidität des Unternehmens ist somit bis mindestens Juni gesichert, eventuell darüber hinaus, abhängig von der Investmenthöhe über CONDA,“ so die beiden Geschäftsführer.

Die „Investoren“ werden auch mit zusätzlichen Prämien beschenkt. Für ein Investment in der Höhe von 300 € bekommt man ein Qualitätsservice im Wert von knapp 80 Euro kostenlos sowie einen Preisnachlass von 5 Prozent beim nächsten Einkauf. Zusätzlich benötigt man zukünftig keine Terminreservierung für ein Radservice bei Starbike.

