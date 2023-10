Mit der heutigen Ankündigung des Challenge Cesenatico am 11. und 12. Mai 2024 hat der Triathlon an der italienischen Riviera Romagnola eine neue Heimat gefunden. Das neue Mitteldistanzrennen wird die vielen Attraktionen der Region nutzen. Die Athleten werden im ruhigen Wasser der Adria schwimmen, auf malerischen Straßen radeln und am Meer entlang laufen, während sie die berühmte Gastfreundschaft der Romagna und die hervorragenden Speisen und Weine der Region genießen.

Das Rennen wird von der Stadtverwaltung und Challenge Italy unterstützt, die sich für mehrere Jahre verpflichtet haben, den internationalen Triathlon mit einer völlig neuen Strecke wieder in die Region zu bringen. Das 1,9 km lange Schwimmen wird am Strand von Cesenatico beginnen. Danach folgt die 90 km lange Radstrecke, die zu Beginn und am Ende einen langen flachen Abschnitt aufweist und in der Mitte über 40 km durch die Hügel führt, was die Strecke mit 900 Höhenmetern sehr anspruchsvoll, aber landschaftlich reizvoll macht.

Im Gegensatz dazu ist der 21 km lange Lauf entlang der Uferpromenade von Cesenatico völlig flach und wird von zahlreichen Zuschauern besucht, bevor er im Parco di Levante von Cesenatico endet.

Die Challenge Cesenatico findet am 11. und 12. Mai 2024 statt. Weitere Informationen und Anmeldungen finden unter www.challenge-cesenatico.com.