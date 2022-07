Der IRONMAN Austria 2022 feierte ein fulminantes Comeback, nach einem Jahr mit zahlreichen Corona-Beschränkungen. Entlang der 180 Kilometer Radrunde standen an jeder Strassenzufahrt Zuschauer und feuerten die Athleten an. Zahlreiche Hot Spots und Straßenfeste sorgten für beste Stimmung entlang der Radstrecke und pushten die Zuschauer bei der Hitze. Wer in Führung liegt? Keine Ahnung – die wenigsten Zuschauer waren wegen Namen an der Strecke um zu applaudieren. “Heute stehen über 3.000 Stars an der Startlinie. Jeder, der die Strecke in Angriff nimmt ist ein Star und für all diese Athleten klatschen wir,” meinte eine Dame in Scheifling nur wenige Kilometer nach der ersten Labestelle.

Auch entlang der Laufstrecke standen tausende Zusseher und feuerten die Athleten an. Bei Temperaturen über 30 Grad im Schatten war jeder Gartensprenkler und Schlauch gerne gesehen und wurde für eine Abkühlung genutzt. Auch hier die Frage: “Wer ist euer Favorit?” Die Antwort kurz und bündig: “Keine Ahnung wer am Start steht, aber es ist IRONMAN Wochenende und das ist absolut geil.”

Begeisterte Volunteers an allen Labestellen bis spät in die Nacht hinein, die jedem Athleten das Gefühl gaben, der Star des Tages zu sein.

Der Funken, der im Vorjahr aufgrund der COVID-19 Bestimmungen nicht überspringen durfte, ist wieder voll auf die Zuschauer übergesprungen. Das Team um Patrick Schörkmayr und Thomas Lanner hat es wieder geschafft, das Feuer neu zu entflammen und ein ganzes Bundesland in ihren Bann zu ziehen. Der 18. Juni 2023 darf rot in den Kalendern der Österreichischen Triathlon-Szene markiert werden, wenn das heimische Triathlon-Highlight wieder nach Klagenfurt einlädt und über 3000 Träume wahr werden können.

So geht Triathlon. So geht IRONMAN. Danke KÄRNTEN.