Der Trumer Triathlon sorgt in sportlicher Hinsicht wieder für äußerst spannende Titelkämpfe. Über beide Bewerbe am Sonntag – der Staatsmeisterschaft über die Kurzdistanz und der Mitteldistanz – wird ein spannender Rennverlauf erwartet.

Showdown bei Staatsmeisterschaft mit Knabl, Hollaus und Enzenberger!

Bei den Herren sind die beiden Olympiastarter von 2021, der Tiroler Luis Knabl und der Salzburger Lukas Hollaus am Start. Der Oberösterreicher Georg Enzenberger zählt zu den Mit-Favoriten auf den Staatsmeistertitel über die Kurzdistanz. Knabl und Hollaus stehen seit Olympia 2021 in Tokio erstmals wieder gemeinsam an der Startlinie. Bei diesem Duell wird der Vorjahreszweite über die Mitteldistanz, Georg Enzenberger, mitmischen wollen. Bei den Damen wird Therese Feuersinger als Titelanwärterin gehandelt. Weitere Weltcupstarterinnen aus Österreich werden erwartet.

Ruben Zepuntke und Gabi Obmann FavoritInnen über die Mitteldistanz!

Über die Mitteldistanz ist Ruben Zepuntke (GER) der große Favorit auf den Tagessieg. Der Deutsche wird zum ersten Mal in Obertrum am den Start gehen. Bei den Damen ist Gabi Obmann, Vorjahreszweite über die Mitteldistanz, die große Favoritin.

Lukas Hollaus:

„Wir werden den Rückstand auf Luis Knabl nach dem Schwimmen aufholen müssen. Letztendlich wird die Entscheidung auf der Laufstrecke fallen. Unter den Favoriten sind alle für Überraschungen gut, der Rennverlauf wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Mein Motto heißt auf jeden Fall ‚Beat the number‘, ich will einen coolen Wettkampf vor heimischem Publikum abliefern.“

Luis Knabl:

„Ich freue mich nach langer Zeit wieder einmal in Österreich an den Start gehen zu dürfen. Dazu werde ich mein vierwöchiges Höhentrainingslager in St. Moritz unterbrechen und direkt nach Obertrum anreisen. Für mich wird es insofern spannend werden als ich normaler Weise nicht am Zeitfahrrad unterwegs bin. Dass ich mit Lukas nach Olympia wieder an der Startlinie stehen werde hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung.“

Georg Enzenberger:

„Derzeit spüre ich noch den Muskelkalter vom Wochenende, aber bis zum Einsatz beim Trumer Triathlon werde ich sicherlich wieder topfit und motiviert am Start stehen. Die Vorbereitung war ausgerichtet auf die Langdistanz, insofern kann ich bei der Staatsmeisterschaft nur überraschen. Die Taktik heißt am Rad die Lücke schließen und auf der Laufstrecke alles geben.“

Oliver Janny:

„Für mich hat die Staatsmeisterschaft einen sehr hohen Stellenwert. Ich hoffe dass ich nach dem Schwimmen mit Georg und Lukas die Lücke auf Luis schließen kann. Ich bin definitiv kein Favorit, hoffe aber auf viele Zuschauer auf der Strecke und dass ich so vielleicht für eine Überraschung sorgen kann.“

Ruben Zepuntke:

„Die Rennen in Österreich haben mir immer sehr gut gefallen und ich habe auch immer gute Ergebnisse einfahren können. Vom Trumer Triathlon kommt mir speziell die Radstrecke als ehemaliger Radprofi entgegen. Ich werde mit in den nächsten Tagen speziell Kurven und Abfahrten genau ansehen, in diesen Abschnitten kann man viel Zeit gutmachen. Dennoch werde ich versuchen, am Rad dosiert zu fahren, um auf der Laufstrecke noch richtig Druck machen zu können.“

Gabriele Obmann:

„Ich habe sehr gute Erinnerungen an Obertrum, nur soll es heuer nicht so stark regnen. Ich lasse mich vom Starterfeld und vom Rennen überraschen und versuche einfach meine beste Tagesleistung abzurufen. Ich bin gerne in Obertrum am Start und hoffe insofern meinen zweiten Platz vom Vorjahr heuer mit einemTagessieg zu toppen.“

Hard Facts Trumer Triathlon 2022