XTERRA European Championship 2020 abgesagt

Mit Verweis auf den Beschluss der Bundesregierung vom 15. April 2020, Großsportveranstaltungen bis zum 31. August 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zu untersagen, muss das Organisationsteam die Absage der O-SEE Challenge 2020 sowie der XTERRA Europameisterschaft 2020 bekannt geben.

Beide Events sollten traditionsgemäß am dritten Augustwochenende (14. bis 16. August 2020) am Olbersdorfer See und im Naturpark Zittauer Gebirge stattfinden. Alternativ den Termin zu verschieben oder die Teilnehmerzahl einzuschränken, halten wir für nicht zielführend.

Diese schwere Entscheidung wurde durch die Organisatoren des Vereins, die Ausrichtergemeinden Olbersdorf und Zittau sowie durch die Großsponsoren der Veranstaltung gemeinsam getroffen. „Wir bedauern, dass unsere Jubiläumsveranstaltung, anlässlich des 20-jährigen Bestehens der O-SEE Challenge, in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Auch die Absage der Europameisterschaft als Höhepunkt der XTERRA European Tour schmerzt uns sehr, sie steht aber nur stellvertretend für die zahlreichen Stornierungen von hochkarätigen XTERRA-Rennen weltweit,“ so die Veranstalter.

Der O-SEE Sports e.V. bietet als Veranstalter allen gemeldeten Teilnehmern für die Wettkämpfe XTERRA, O-SEE Classic, O-SEE Team, O-SEE Reduced und O-SEE Light an, 50 Prozent des gezahlten Startgeldes für eine Anmeldung zur O-SEE Challenge/XTERRA 2021 (20.-22.08.2021) gutzuschreiben. Sportler, welche Ihr Startgeld komplett spenden, erhalten eine Spendenbescheinigung über den jeweiligen Betrag. Der O-SEE Sports e.V. wird sich zwecks individueller Klärung bis zum 30. Mai 2020 per Mail mit allen gemeldeten Teilnehmern in Verbindung setzen. Der O-SEE Sports e.V. bittet um Verständnis, das keine vollständige Rückzahlung der Startgelder erfolgen kann. Der gemeinnützig arbeitende Verein ist für die Organisation des diesjährigen Events finanziell bereits in Vorleistung gegangen. Eine vollständige Rückzahlung der Startgelder wird den Verein in eine existenzielle Notlage bringen.