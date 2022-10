Die Planung für die Saison 2023 nimmt schön langsam Form an. Alle bereits bekannten Termine für die Triathlon-Saison 2023 findet ihr hier.

Eine Pause muss 2023 der Vulkanland-Triathlon einlegen. “Aufgrund der Neugestaltung und Begrünung des Parkplatzes inklusive des Kreisverkehrs müssen wir den 12. Vulkanland-Triathlon in das Jahr 2024 verschieben,” so die Veranstalter auf ihrer Homepage.

Der Vulkanland-Triathlon am im Mai zählte zu den Saisonauftakten in Österreich. Alternativ zum Vulkanland-Triathlon findet zeitgleich in Oberösterreich der ALOHA TRI Steyregg über die Sprintdistanz zum Saisonauftakt statt. Hier können die Athleten ihre Form vor der Challenge St. Pölten oder dem IRONMAN 70.3 Venice noch ein letztes (oder erstes) Mal testen.