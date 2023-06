Mit Platz 22 hat Tjebbe Kaindl beim vierten WM-Serienstopp der Saison in Montreal (CAN) unter schwierigen regennaßen Bedingungen abermals eine Talentprobe unter den besten Kurzdistanztriathleten abgeliefert. Auch in Wels konnte Jan Bader beim Europacup aufzeigen. Der Niederösterreicher lief mit Platz 2 erstmals in der Elite auf das Podium.

Kaindl stark in Weltelite

Nach dem Schwimmen investierte Tjebbe Kaindl (TRI-TEAM TS Wörgl, T) auf den ersten drei Radrunden viel und konnte auf die Spitzengruppe aufschließen: „Ich habe meine gute Form mit dem 22. Platz heute bestätigt und bin mit meiner Leistung sehr zufrieden!“ Der Tiroler verpasste damit nur um drei Sekunden nach dem abschließenden Lauf die Top 20 sammelt damit aber viele gute Punkte für die Weltrangliste und für das olympische Qualifikationsranking. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand NÖ) landete auf dem 43. Platz und Tanja Stroschneider (UTTB, B) lief bei den Damen auf Rang 36. Es ist dies ihr bisher bestes Ergebnis in der hochkarätigen Liga. Die Siege gingen an Beth Potter (GBR) und Matthew Hauser (AUS).

Bader zeigt bei Heim-Europacup in Wels auf

Nach Kitzbühel letzte Woche stand gestern Samstag in Wels ein weiterer Europacupbewerb in Österreich auf dem Programm. Nach Platz 17 in der Gamsstadt zeigte Jan Bader (SU Triathlonverein Wiener Neustadt, NÖ) mit der zweitschnellsten Laufzeit auf und verpasste nur um zwei Sekunden den Sieg. Mit Platz zwei holt der 22-Jährige hinter dem Deutschen Simon Henseleit aber seinen ersten Podiumsplatz in der Elite auf kontinentaler Ebene.

Bei den Damen war es die Steirerin Carina Reicht (OMNI BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), die mit Platz 8 erstmals in die Top 10 bei einem Europacup vorstieß. Das Schwimmen flussabwärts in der Traun kam der Steirerin entgegen und so konnte sie nach 750m Schwimmen und 20km Radfahren durch die Welser Innenstadt auf ihre Paradedisziplin wechseln. Dort zeigte die aus der Leichtathletik kommende Athletin mit der schnellsten Zeit des Tages auf und sicherte sich den tollen 8. Platz. Ekaterina Shabalina (KAZ) holte den Sieg.