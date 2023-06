Diesen Sonntag findet die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee statt und verspricht spannende Rennen sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, die beide stark besetzt sind, darunter auch Titelverteidiger Frederic Funk.

Als Einheimischer kennt Funk das Rennen wie kein anderer: Er trainiert regelmäßig auf der alpinen Strecke,da er nur einen Steinwurf entfernt wohnt. Mit bereits zwei Siegen gibt es wenige Rennen, die er so gerne gewinnt wie die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee. Dennoch wird er es unter anderem mit Thomas Bishop (GBR) zu tun bekommen: Dieses Duell wird in diesem Jahr besonders interessant, denn bereits vor einem Monat besuchten die beiden Athleten den Rennort für einige Tage und absolvierten mehrere Trainingseinheiten gemeinsam. Bishop hat bereits eingeräumt, dass Funk der Favorit des Rennens ist, dass er aber alles tun wird, um selbst den Sieg zu holen.

Die Augen werden auch auf den Niederländer Niek Heldoorn gerichtet sein. Der junge Athlet ist erst im vergangenen Jahr ernsthaft auf die Mittel- und Langstrecke umgestiegen und hat seither mehrere Rennen gewonnen. Im Rahmen der Challenge Family hat er unter anderem den zweiten Platz bei der Europameisterschaft Challenge Almere-Amsterdam und einen Sieg bei der Challenge Malta errungen. In diesem Jahr hat Heldoorn bereits einen erfolgreichen Start in die Saison hingelegt. Weitere starke Konkurrenten sind Jan Stratmann (GER), Jonathan Wayaffe (BEL) und Mattia Ceccarelli (ITA).

Auch bei den Frauen wird ein spannender Kampf erwartet. Aufgrund der vielen Weltklasse- Frauen, die bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee an den Start gehen, ist es schwierig, eine Top-Platzierung zu bestimmen. Lucy Byram (GBR) hat im vergangenen Monat ebenfalls mit Funk und Bishop in der Region trainiert und kennt die Strecke daher gut. Byram hat in diesem Jahr bereits den Clash Miami, den Challenge Puerto-Varas und den Challenge Wales gewonnen, und mit dieser Siegesserie im Rücken ist sie bereit für einen vierten Sieg.

Allerdings wird Byram unter anderem von Lucy Buckingham (GBR) Konkurrenz bekommen. Nach einer großartigen Saison im vergangenen Jahr hat sich Buckingham von einer Verletzung erholt und ein Sieg bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee wäre die ideale Gelegenheit, um ihre Rückkehr zu untermauern. Ebenfalls im Rennen sind Imogen Simmonds (SUI), die erst Anfang des Monats die Challenge Cagnes-sur-Mer gewonnen hat, Grace Thek (AUS), die gerade die Challenge Salou gewonnen hat, Magda Nieuwoudt (RSA), die in diesem Jahr die Challenge Fréjus und die Challenge Korea gewonnen hat, sowie Els Visser (NED) mit einem zweiten Platz bei der Challenge Wanaka und einem Sieg beim Ironman New Zealand.

Die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee wird live in deutscher und englischer Sprache gestreamt.

Der Startschuss fällt um 8:30 Uhr MESZ.