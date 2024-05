Im Rahmen der top organisierten Challenge St. Pölten wurden heute die Österreichischen (Staats-) Meisterschaften auf der Mitteldistanz ausgetragen. Es war die größte je ausgetragene nationale Meisterschaft in der über 37-jährigen Verbandsgeschichte. Erstmals zur Staatsmeisterin kürte sich die Oberösterreicherin Anna Pabinger. Bei den Herren holte Michael Weiss seinen dritten Titel auf dieser Distanz, den sechsten seiner Laufbahn insgesamt.

Bei idealen Bedingungen wurden erstmals in St. Pölten die Mitteldistanz-Staatsmeister (m/w) gesucht. Das Profifeld der Damen startete pünktlich um 07:00 Uhr in den Bewerb. Mit der schnellsten Rad- und Laufzeit konnte die Oberösterreicherin Anna Pabinger (Tri Team Wels, OÖ) die amtierende Staatsmeisterin Gabriele Obmann enthronen und mit 1min 19sek auf Rang zwei verweisen. Pabinger feiert mit dem 5. Gesamtrang somit ihren ersten Staatsmeistertitel. Dritte wurde Jacqueline Kallina (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), die als Altersklassenathletin später als die Profidamen ins Rennen ging. Der Gesamtsieg in St. Pölten ging an die Deutsche Laura Zimmermann vor Chloe Sparrow (GBR) und Sarah Schönfelder (GER).

Im Herrenrennen war es der Kurzdistanz-Kaderathlet Philip Pertl, der in der Staatsmeisterschaftswertung die Nase nach dem Schwimmen vorne hatte. Am Rad konnte Michael Weiss aber seine Erfahrung und Stärke ausspielen und den Konkurrenten davonfahren. Dahinter kämpften Pertl und Georg Enzenberger um Platz zwei. Auch wenn Pertl dann noch einmal auf knapp 15 Sekunden an Weiss herankam, so konnte der Niederösterreicher seine ganze Routine ausspielen und seinen dritten Titel auf der Mitteldistanz feiern. Seinen Vorjahressieg konnte Tom Hug (GER) vor dem Slowaken Ondrej Kubo und Will Drapier (GBR) verteidigen.

„Das Podium war heute nicht weit weg. Aber vor allem bei der Staatsmeisterschaft war ein starkes Feld am Start und alle Jungen wollten es mir zeigen. Deshalb war es für mich heute ganz, ganz wichtig und ich habe alles gegeben. Letzte Woche ging es mir im Wettkampf nicht gut, ich habe aber gewusst, dass die Form extrem gut ist. Es ist eine super professionelle Veranstaltung vom Team der Bestzeit. Ich bin so viel im Ausland unterwegs und genieße die Atmosphäre zu Hause sehr, freut sich Weiss, der im Gesamtklassement Vierter wurde. St. Pölten war für ihn der Startschuss auf viele Langdistanzen für sein großes Saisonhighlight Hawaii.

Ergebnis ÖSTM Mitteldistanz 2024, Damen

1,9km Schwimmen, 90km Radfahren, 21,1km Laufen

1. Anna Pabinger (Tri Team Wels, OÖ), 4:37:36h

2. Gabriele Obmann (Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan, K), 4:38:55h

3. Jacqueline Kallina (OMNI BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 4:43:55h

Ergebnis ÖSTM Mitteldistanz 2024, Herren

1,9km Schwimmen, 90km Radfahren, 21,1km Laufen

1. Michael Weiss (Sportverein Orthozentrum Wien, W), 3:57:37h

2. Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 3:59:06h

3. Georg Enzenberger (FH OÖ Sports Team, OÖ), 4:00:45h