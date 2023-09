Es ist eine der herausforderndsten Strecken im Weltcup und Österreichs Athlet:innen zeigten heute beim Weltcup in Karlsbad (CZE) groß auf: Mit einem 4. Platz von Luis Knabl und zwei 10. Plätzen durch Tjebbe Kaindl, bzw. bei den Damen durch Julia Hauser, gibt es viele Weltranglisten- und Olympiarankingpunkte für die rot-weiß-roten Triathlet:innen auf ihrer “Road to Paris” zu bejubeln.

Knabl großartiger Vierter

Luis Knabl, Tjebbe Kaindl und Martin Demuth schafften heute nach dem Schwimmen mit ihrer 10-köpfigen Gruppe den “Break away”. Einzig der spätere Sieger Morgan Pearson (USA) gelang danach noch auf der mit vielen Anstiegen und technischen Passagen bestückten Radstrecke im Alleingang die Flucht nach vorne. 25 Sekunden hinter ihm ging dann das österreichische Trio nach den 40 Radkilometern mit einem Vorsprung von knapp zwei Minuten auf die Verfolgergruppe auf die Laufstrecke. Nach 10 Laufkilometern durch die Altstadt von Karlsbad überquerte Knabl auf dem großartigen 4., Kaindl auf dem 10. und Demuth auf dem 15. Platz die Ziellinie. Alle drei verbuchten damit ihr bestes Ergebnis im Weltcup. Auf den Plätzen 20 und 23 rundeten Lukas Pertl und Leon Pauger das tolle mannschaftliche Ergebnis ab.

“Ich bin sehr zufrieden, es war echt ein gutes Rennen von mir. Es ist ein cooler Kurs und hab endlich wieder mal ein Rennen mitbestimmt. Das gibt viel Selbstvertrauen”, so Knabl im Ziel.

“1x Top 5, 2x Top 10, 3x Top 15 und alle Österreicher in den Top 25 – das war schon ein echt guter Auftritt”, zeigt sich ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr mit dem Herrenrennen sehr zufrieden. Auch Tirols Landesverbandspräsident stellt sich als einer der ersten Gratulanten ein: “Zwei Tiroler in den Top 10 und Luis knapp am Podium vorbei! Das gab es noch nie in meiner 33-jährigen Tiroler Präsidentschaft!”

Ergebnis Weltcup Karlsbad (CZE), Herren

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Morgan Pearson (USA), 1:51:55h

2. Mark Devay (HUN), 1:53:07h

3. Jonas Schomburg (GER), 1:53:10h

4. Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T), 1:53:43h

10. Tjebbe Kaindl (Tri Team TS Wörgl, T), 1:54:39h

15. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, NÖ), 1:55:29h

21. Lukas Pertl (TRI-TEAM Hallein, S), 1:56:19h

23. Leon Pauger (Pro Cycle Team Bregenz, V), 1:57:09h

Abermals Top 10 für Hauser

“Ein spezieller, ehrlicher und harter Kurs”, so Julia Hauser über den Kurs im tschechischen Kurort. Zu Beginn war es aber die Tirolerin Therese Feuersinger, die die Athletinnen nach dem Schwimmen aus dem Wasser führte und sich auf der herausfordernden Radstrecke mit drei Kontrahentinnen absetzte. Auf der zweiten von vier Runden wurden sie aber von den Verfolgerinnen gestellt. Während Feuersinger das Rennen leider frühzeitig beenden musste, galt es für Hauser und Stroschneider in ihrer Gruppe gut zusammenzuarbeiten und zu versuchen den Rückstand auf die 12-köpfige Führungsgruppe in Grenzen zu halten. Vor allem Stroschneider zeigte sich an den Steigungen immer vorne. Der Vorsprung der Führenden wuchs letztendlich aber stetig an. Auf den abschließenden 10 Laufkilometern zeigte dann die Wienerin Julia Hauser, warum sie aktuell zum erweiterten Kreis der besten Kurzdistanz-Triathletinnen der Welt zählt. Mit der sechstschnellsten Laufzeit konnte sie noch in die Top 10 laufen.

“Ich bin echt happy, dass ich nach einem doch echt harten Radkurs noch auf Platz 10 vorlaufen konnte”, so Hauser, die bereits 2018 hier in Karlsbad ebenfalls den 10. Platz belegte.

Der Sieg ging im Zielsprint an die Olympiasiegerin von 2016, Gwen Jorgensen, die nach Rückkehr zum Triathlon nach letzter Woche in Valencia (ESP) ihren zweiten Weltcupsieg in dieser Saison feiern darf.

Ergebnis Weltcup Karlsbad (CZE), Damen

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Gwen Jorgensen (USA), 2:03:51 h

2. Rachel Klamer (NED), 2:03:55 h

3. Marlene Gomez-Göggel (GER), 2:04:12 h

10. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W), 2:07:04 h

26. Tanja Stroschneider (UTTB, B), 2:10:06 h

DNF Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T)

LAP Sara Vilic (3athlon Kärnten, K)