Sowohl Ironman als auch Challenge Family haben in diesem Sommer Events in Russland geplant – der Ironman 70.3 St. Petersburg wurde im Dezember 2019 angekündigt, aber aufgrund der COVID-19-Pandemie hat das Rennen noch nicht stattgefunden. Es ist für den 17. Juli dieses Jahres geplant. Challenge Family hat im vergangenen März die Challenge Moscow angekündigt, aber auch dieser Triathlon hat im vergangenen Jahr nicht stattgefunden. Er ist für den 26. Juni 2022 geplant.

Wir haben uns heute sowohl an Ironman als auch an Challenge Family gewandt, um herauszufinden, was mit den Veranstaltungen in Russland aufgrund des Einmarsches des Landes in der Ukraine in den letzten zwei Tagen geschehen wird. Eine Quelle der Challenge Family sagte, dass sie die Ereignisse in Russland und der Ukraine genau beobachten, aber vor dem Wochenende keine offizielle Erklärung abgeben werden. Es ist mit einer Stellungnahme im Laufe der nächsten Woche zu rechnen. Auch IRONMAN hat sich bereits geäussert: “Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Athleten, Freiwilligen, Partner und Mitarbeiter hat für uns weiterhin höchste Priorität. Wie so viele andere Veranstaltungen und Organisationen beobachten wir die beunruhigende Situation in der Ukraine sorgfältig und arbeiten gleichzeitig an den sich entwickelnden Richtlinien der zuständigen Regierungsbehörden, Dachverbände und -organisationen. Sobald mehr Informationen vorliegen, um unsere nächsten Schritte festzulegen, werden wir unsere betroffenen Athleten auf dem Laufenden halten.”

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat “den Bruch des Olympischen Friedens durch die russische Regierung und die Regierung von Weißrussland durch deren Unterstützung” scharf verurteilt. Der Olympische Friede, der von allen 193 UN-Mitgliedstaaten einvernehmlich unterstützt wurde, sollte sieben Tage vor Beginn der Olympischen Spiele beginnen und sieben Tage nach Beendigung der Paralympischen Spiele enden. Das IOC fordert nun alle internationalen Sportverbände auf, “ihre derzeit in Russland oder Belarus geplanten Sportveranstaltungen zu verlegen oder abzusagen”. Darüber hinaus fordert die IOC-Exekutive (EB), dass bei internationalen Sportveranstaltungen, die nicht bereits Teil der jeweiligen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gegen Russland sind, keine russische oder weißrussische Nationalflagge gezeigt und keine russische oder weißrussische Hymne gespielt wird.” Rasch haben die Formel 1 und die UEFA reagiert. Der Formel 1 Grand Prix in Sotschi 2022 wurde bereits abgesagt und die UEFA hat das Champions League Finale von St. Petersburg nach Paris verlegt.

World Triathlon hat Russland bereits wegen der Dopingprobleme, die das Sportsystem des Landes seit Jahren plagen, sanktioniert. Ein Teil dieser Sanktion bedeutet, dass der russische Triathlonverband keine World-Triathlon-Veranstaltungen ausrichten darf. Das trifft aber nicht auf die beiden privaten Unternehmen Ironman und Challenge zu. Auch das IOC hat in beiden Ländern keine Veranstaltungen geplant.

Da viele westliche Länder gemeinsam Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Einmarsches in der Ukraine verhängen, kann man sich vorstellen, dass sowohl Ironman als auch die Challenge-Familie unter Druck geraten, ihre Veranstaltungen in Russland erneut abzusagen. Bei beiden Veranstaltungen sind bereits Teilnehmer aus Österreich gemeldet.