Die Wienerin Julia Hauser feierte beim WM-Serienrennen in Yokohama (JPN) unter den besten Kurzdistanzathletinnen mit einem 12. Platz ein starkes Comeback. Nach ihrem schweren Sturz im November in Abu Dhabi (Beckenknochenbruch) zeigte die Wienerin an dem Ort, wo sie 2021 ihre Olympiaqualifikation mit einem 5. Platz fixierte, abermals groß auf.

Yokohama markierte den diesjährigen Auftakt der höchsten neun Bewerbe umfassenden weltweiten Triathlonliga. Covidbedingt startete der Kampf um die WM-Titel aber bereits im Vorjahr mit den Bewerben in Hamburg (GER) und Abu Dhabi (VAE). Hauser, die auf dem Formel 1 Kurs beim Bewerb im November in den Vereinigten Arabischen Emiraten schwer zu Sturz kam, arbeitete seit Jänner an ihrem Comeback und stand heute erstmals wieder an der Startlinie.

Bei regnerischen Bedingungen stieg Hauser nach 1500m Schwimmen (mit Neoprenanzug) auf ihr Rad und konnte sich letztendlich in der ersten Verfolgergruppe positionieren. Auf dem regennassen Untergrund kam es immer wieder zu stürzen. An der Spitze formierte sich indes eine neunköpfige Gruppe um Olympiasiegerin Flora Duffy (BER), die mit einem komfortablen Vorsprung nach den 40km durch die zweitgrößte Stadt Japans gemeinsam auf die Laufstrecke wechselten.

Der Sieg ging an die Olympiasilbermedaillengewinnerin Georgia Taylor-Brown (GBR) vor der Olympia-Fünften Leonie Periault (FRA) und der Olympiasiegerin Flora Duffy (BER). Julia Hauser sicherte sich bei ihrem Comeback nach einem langen Zielsprint den großartigen 12. Platz unter den besten Triathletinnen der Welt.

“Ich bin echt zufrieden! Es war echt hart aber bin echt happy mit dem Einstieg!”, zeigt sich die Wienerin zwei Wochen vor dem Start der Olympiaqualifikationsperiode erleichtert im Ziel.

“Das war richtig stark. Nach der Verletzung und vor allem der langen Laufpause war nicht damit zu rechnen, dass sie schon wieder so weit ist!”, freut sich ÖTRV-Sportdirektor Robert Michlmayr über das Ergebnis.

Ergebnis WTCS Yokohama (JPN), Damen

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40km Radfahren, 10km Laufen)

1. Georgia Taylor-Brown (GBR), 1:51:44h

2. Leonie Periault (FRA), 1:51:50h

3. Flora Duffy (BER), 1:51:55h

12. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W), 1:55:58h