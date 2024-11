Die diesjährige ÖTRV Triathlon Gala hat mit einer unerwarteten Partnerschaft für Aufsehen gesorgt. Erstmals in der Geschichte des Verbandes unterstützte ein Erotikportal die Veranstaltung als Hauptsponsor. Diese ungewöhnliche Kombination sorgte für zahlreiche erstaunte Blicke und löste eine Welle der Diskussion aus. Die Präsenz von ‘I am FANCCI’, einem bekannten Erotikportal, verlieh der Gala eine unvergleichliche Note und machte sie zum Gesprächsthema der Szene.

Die “ÖTRV Veranstaltung des Jahres” wurde präsentiert von “I am FANCCI”. Der “heisse” Sponsor war auch Programm. Der Sieg in der Kategorie ging an den “Austria Triathlon Podersdorf” – der in diesem Jahr auch eine sehr “heisse” Angelegenheit war. Überrascht über den Sponsor zeigten sich auch die Organisatoren des Austria Triathlon Podersdorf nach der Verleihung: “Wir sind sprachlos.”