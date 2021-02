Frodeno steigt bei Challenge Miami in Wettkampfgeschehen ein

Nach 17 Monaten der Wettkampf-Abstinenz steigt Jan Frodeno wieder in das Wettkampfgeschehen ein. Die Challenge Miami findet am 12. März 2021 mit einem international top besetzten Rennen statt. Für die Elite Athleten geht es um ein Preisgeld von 50.000 Euro. Bei den Damen kommt es zu einem Aufeinandertreffen von Challenge Daytona Siegerin Paula Findlay, Lucy Charles-Barclay und Sarah Crowley.

“Nach 17 Monaten ist es endlich wieder an der Zeit, an der Startlinie zu stehen. Ich habe die Anspannung vor den Wettkämpfen, das spezifische Training und die Wettkämpfe vermisst und bin froh, endlich wieder einmal das Startsignal hören zu können, ” so der Deutsche Jan Frodeno. Basierend auf den Erfahrungen der Liveübertragung der Challenge Daytona wird es eine bessere Live-Übertragung aus Nordamerika geben.

Waren in Daytona noch keine Zuschauer erlaubt, wird es in Miami die ersten Zuschauer wieder entlang der Strecke geben. Die COVID-19 Maßnahmen lassen hier einen gewissen Spielraum für die Veranstalter – unter Rücksichtnahme auf die Empfehlungen der WHO.

Das Elite Herren Feld bei der Challenge Miami 2021

Aaron Kolk

Adam Feigh

Alexander Schilling

Andreas Dreitz

Andrew Keily

Andrew Starykowitz

Baptiste Neveu

Bart Aernouts

Ben Hoffman

Ben Kanute

Brandon Krout

Breno Melo

Chris Leiferman

Daniel Reyes

Elliot Bach

Emilio Aguayo Munoz

Emmanuel Lejeune

Eric Lagerstrom

Fernando Toldi

Filipe Azeved

Jackson Laundry

Jan Frodeno

Jesse Vondracek

John Kenny

Lionel Sanders

Magnus Ditlev

Marcus Herbst

Matt Hanson

Matt McWilliams

Mauricio Mendez Cruz

Michael Raelert

Nicholas Chase

Nicholas Kastelein

Pablo Dapena Gonzalez

Pablo Gomez

Patrick Brady

Pieter Heemeryck

Reece Barclay

Robbie Deckard

Robert Duncan

Rudy Von Berg

Sam Appleton

Santiago Ascenco

Scott Haeberle

Taylor Reid

Thomas Davis

Tim O’Donnell

Trevor Delsaut

Tyler Butterfield

Vant Lammers

Yorlliry Moreno

Yunior Rosete

Das Elite Damen Feld bei der Challenge Miami 2021

Alissa Doehla

Angela Naeth

Anne Basso

Anne Haug

Brittany Higgins (Pierce)

Carrie Lester

Danielle Lewis

Danielle Vsetecka

Elisabetta Curridori

Elizabeth Nyitray

Fenella Langridge

Ginger Howell

Heather Jackson

Jackie Hering

Jennifer Kenny

Jodie Stimpson

Kelly Fillnow

Kelsey Withrow

Lauren Brandon

Lesley Smith

Lisa Becharas

Lucy Charles-Barclay

Meredith Kessler

Nickie Luse

Palmira Alvarez

Paula Findlay

Rachel Mensch

Sara Perez

Sarah Bishop

Sarah Crowley

Skye Moench

Lara Gruden