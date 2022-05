Der traditionelle Triathlon-Saisonauftakt findet jährlich in Ober Grafendorf statt. An kühle Temperaturen ist man mittlerweile gewöhnt, und dennoch überraschte der See mit 18,6 Grad Wassertemperatur. Nachdem pünktlich mit dem Startschuss auch der leichte Nieselregel aufhörte, gab es bestes Triathlon-Wetter für die knapp 200 Teilnehmer.

Aumair gewinnt souverän

Caroline Sandhofer stieg nach 20:56 Minuten als führende Dame aus dem Wasser und machte sich auf die vier Radrunden zu je knapp zehn Kilometern. Mit knapp drei Minuten Rückstand ging Aumair in die Verfolgung und zeigte auf dem Rad einmal mehr ihre Klasse. Fast zeitgleich kamen die beiden Damen in der zweiten Wechselzone an und gingen auf die Laufstrecke. Auf dieser war es Aumair, die nur eine Woche nach dem Gewinn des Duathlon-Vizestaatsmeistertitel das Tempo vorgab und die Führung nicht mehr aus der Hand gab. Aumair gewann nach 2:08:17 Stunden vor Sandhofer 2:11:47 Stunden und Nicole Grünauer.

Lukatsch übernimmt am Rad das Kommando und siegt

Bei den Herren führte der junge Wiener Pascal Pavlik nach dem Schwimmen. Er entstieg nach 16:23 Minuten dem Wasser und machte sich mit 30 Sekunden Vorsprung auf Rafael Lukatsch auf die Radstrecke. Die 40 Kilometer lange Radstrecke wurde allerdings von Rafael Lukatsch und Andreas Silberbauer dominiert. Silberbauer, ebenfalls vor einer Woche bei den Duathlon-Staatsmeisterschaften auf dem Podest bewältigte die Strecke mit 56:05 Minuten am Schnellsten. Aufgrund seines Rückstands nach dem Schwimmen, konnte er aber kaum Zeit auf Lukatsch gut machen, der sich an die Spitze setzte und diese nicht mehr abgab. Auch auf den ließ Lukatsch nichts mehr anbrennen und gab Gas. Nach 1:49:12 Stunden durfte er sich als erster Sieger seit über zwei Jahren in Ober Grafendorf feiern lassen. Rang Zwei ging an Andreas Silberbauer vor Jan Schiebl.

Pech hatte hingegen Georg Enzenberger, der bei seiner Aufholjagd auf dem Rad nach wenigen Kilometern auf feuchter Fahrbahn zu Sturz kam. Ohne Verletzungen musste er aber den Bewerb vorzeitig beenden.

Weiter geht es in der heimischen Triathlon-Saison nächste Woche mit dem ALOHA TRI Steyregg über die Sprintdistanz.