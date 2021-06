Der zweite Tag des ApfelLand Triathlons am Stubenbergsee neigt sich seinem Ende zu. Bei heißem Sommerwetter gingen die Athleten an ihre körperlichen Grenzen und lieferten beeindruckende Ergebnisse. Der zweite Renntag ließ alle Teilnehmer über die Mitteldistanz (1,9km Schwimmen, 90km Radfahren und 21,1km Laufen) ordentlich ins Schwitzen kommen.

In den Morgenstunden wurden beeindruckende Bilder geboten. Um 7:40 fiel der Startschuss zum Hauptbewerb des Triathlon-Wochenendes am Stubenbergseesn, an welchem 200 Starter sich der Herausforderung stellten. Gewonnen hat allen voran Thomas Steger, der in einer unglaublichen Zeit von 03:47:49 das Rennen über die Mitteldistanz vor dem Deutschen Paul Schuster und Julian Erhardt für sich entscheiden konnte. Der junge Tiroler entschied das Rennen, mit einer enorm starken Laufleistung, mit mehr als 6 Minuten Vorsprung, für sich. Steger lief die 21,1km in einer fantastischen Zeit von 01:06:20. Bei den Damen gewann die Deutsche Katharina Krüger vor Julia Skala und der Österreicherin Lisa-Maria Dornauer, die Lebensgefährtin des Siegers. Somit kann das sportliche Paar Dornauer und Steger, auf ein äußerst erfolgreiches Wochenende, zurückblicken.

Der Apfelland Triathlon zeigte bei seiner Neuauflage nach einem Jahr COVID-19 bedingter Schaffenspause und dem “Fast Aus” nach der Ankündigung des IRONMAN 70.3 Graz, dass er auf dem besten Weg ist, von einem kleinen Triathlon zu einem Triathlon-Event zu werden. Unter der Projektleitung von Christian Nindl und mit dem finanzkräftigen Sponsor “Institut Allergosan” wurde ein neuer Maßstab für Triathlon-Events in der Steiermark gelegt. Mit einem Preisgeld von 20.000 Euro hätte sich der Event durchaus auch den einen oder anderen weiteren namhaften Profi verdient.

Gespannt darf man nun auf die Veröffentlichung der Einnahmen und Ausgaben des Apfelland Triathlons warten, hatten die Veranstalter bei der Ankündigung diese im Zuge der “vollkommenen Transparenz” bekannt gegeben.