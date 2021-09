Startliste der IRONMAN 70.3 World Championship 2021 der Damen

Seit der ersten IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft im Jahr 2006 hat das Frauenrennen 10 verschiedene Champions aus fünf verschiedenen Ländern gesehen. Die Schweizerin Daniela Ryf hat fünf Mal die IRONMAN 70.3 World Championship gewonnen und hat eine heuer, mit Ausnahme des Collins Cup noch keine Niederlage einstecken müssen. Zusammen mit Mirinda Carfrae (AUS) und Leanda Cave (GBR) ist Ryf auch die einzige Athletin, die, sowohl die IRONMAN World Championship® als auch die IRONMAN 70.3 World Championship gewonnen haben.

Das Ziel, Ryf zu entthronen, wird eine große Gruppe von Triathletinnen verfolgen, darunter Lucy Charles-Barclay (GBR), die kürzlich bei der IRONMAN 70.3 European Championship 2021 in Helsingør gewonnen hat. Charles-Barclay setzte sich bei diesem Event gegen Holly Lawrence (GBR) durch, die als IRONMAN 70.3 World Champion 2016 und mehrfacher IRONMAN 70.3 Gewinner auch in St. George den ersten Podestplatz anpeilen wird. Weitere globale Konkurrentinnen werden Paula Findlay (CAN), Taylor Knibb (USA), Kat Matthews (GBR), Skye Moench (USA), Emma Pallant-Browne (GBR) und Ellie Salthouse (AUS) sein.

BIB LAST FIRST COUNTRY 101 Ryf Daniela CHE 102 Lawrence Holly GBR 103 Simmonds Imogen CHE 104 Sodaro Chelsea USA 105 Charles-Barclay Lucy GBR 106 Pallant-Browne Emma GBR 107 Svensk Sara SWE 109 Matthews Katrina GBR 110 Findlay Paula CAN 111 Lester Carrie AUS 112 Moench Skye USA 113 Metzler Jeanni ZAF 114 Hering Jackie USA 115 Salthouse Ellie AUS 116 Norden Lisa SWE 117 Bartlett Nikki GBR 119 Kessler Meredith USA 120 Hall Lucy GBR 121 Smith Lesley USA 122 Piampiano Sarah USA 123 McCauley Jocelyn USA 124 Oliveira Pamella BRA 126 Lee India GBR 127 Thek Grace AUS 128 Stage-Nielsen Maja DNK 129 Becharas Lisa USA 130 Reischmann Anne DEU 131 Jewett Tamara CAN 132 Lane Chloe AUS 133 Mathieux Justine FRA 134 Lewis Danielle USA 136 Iemmolo Julie FRA 137 Knibb Taylor USA 138 Withrow Kelsey USA 139 Best-Pohl Anna-Lena DEU 140 Krüger Katharina DEU 141 Laine Kinsey USA 142 Sheedy-Ryan Felicity AUS 143 Thams Line DNK 144 Alexander Grace USA 145 Pesch Maddy USA 146 Luethi Diane CHE 147 Mensch Rachel USA 148 Wendorff Amanda USA 149 Goodell Kimberly USA 150 Fletcher Jenny CAN

Startliste der IRONMAN 70.3 World Championship 2021 der Herren

Auf der Männerseite wird ein hochkarätiges Feld professioneller Athleten zusammenkommen, um in St. George Geschichte zu schreiben. Ohne klaren Favoriten sind einige der dominierenden Athleten der letzten Jahre, so der amtierende IRONMAN 70.3 Weltmeister von 2019 in Nizza, Frankreich, Gustav Iden (NOR); Kristian Blummenfelt (NOR), der nach seinem jüngsten Olympia-Triathlon-Sieg in Tokio 2020 in St. George in Schwung kommt; und Lionel Sanders (CAN), der Anfang des Jahres die IRONMAN 70.3 North American Championship in St. George gewonnen hat und über 20 IRONMAN 70.3 Siege hat, am Start. Mit dabei sind auch Alistair Brownlee (GBR), der olympische Triathlon-Goldmedaillengewinner 2012 und 2016, sowie Javier Gomez (ESP), der IRONMAN 70.3 Weltmeister 2017 und der dritte Podiumsplatz der IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft 2018. Schließlich streben die Amerikaner Ben Kanute (USA) und Sam Long (USA) nach Heimsiegen. Kanute hat in den letzten Jahren mehrere IRONMAN 70.3-Siege und Podiumsplätze und einen zweiten Platz bei der IRONMAN 70.3-Weltmeisterschaft 2017, als die Veranstaltung das letzte Mal auf US-amerikanischem Boden stattfand, erzielt.

Einzig Österreichischer Profi Athlet ist der Oberösterreicher Paul Ruttmann mit Startnummer 35.

BIB LAST FIRST COUNTRY 1 Iden Gustav NOR 2 Brownlee Alistair GBR 3 Von Berg Rudy USA 4 Blummenfelt Kristian NOR 5 Gomez Javier ESP 6 Appleton Sam AUS 7 Weiss Bradley ZAF 8 Kanute Ben USA 9 Sanders Lionel CAN 10 Reed Tim AUS 11 Raelert Michael DEU 12 Long Sam USA 14 Hanson Matthew USA 15 Bækkegård Daniel DNK 16 Leiferman Chris USA 17 Goodwin George GBR 18 Ditlev Magnus DNK 19 Neumann Max AUS 20 Dreitz Andreas DEU 21 Funk Frederic DEU 22 Angert Florian DEU 23 Laundry Jackson CAN 24 Smith Kyle NZL 26 Azevedo Filipe PRT 27 Stratmann Jan DEU 28 Clavel Maurice DEU 30 Chartier Collin USA 31 Gambles Joe AUS 32 Mignon Clement FRA 33 West Jason USA 34 Costes Antony FRA 35 Ruttmann Paul AUT 36 Mendez Cruz Mauricio MEX 37 Herbst Marcus DEU 38 Taagholt Miki DNK 39 Jarrige Yvan FRA 40 Teagle James GBR 41 Smales Elliot GBR 42 Reid Taylor CAN 43 Frommhold Nils DEU 44 Barnaby Gregory ITA 45 Chase Nicholas USA 46 Deckard Robbie USA 47 Kallin Robert SWE 49 Lagerstrom Eric USA 50 Amorelli Igor BRA 51 Ulloa Martin CHL 52 Toldi Fernando BRA 53 Rana Ivan ESP 54 Rea Tim AUS 55 Noodt Mika DEU 56 Smith Brennen CAN 57 Le Berre Yohan FRA 58 Faldum Gabor HUN 59 Magnien Dylan FRA 61 Andrie Marty USA 62 Royle Aaron AUS 63 Rodriguez Hernandez Tomas MEX 64 Metzler Justin USA 65 Butterfield Tyler BMU

