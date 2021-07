Der ORF überträgt die Olympischen Spiele Toyko 2020 live im Fernsehen. Als offizieller Broadcaster werden auch die olympischen Entscheidungen im Triathlon übertragen. Moderiert werden die drei Medaillenentscheidungen im Triathlon von Boris Kastner-Jirka. Als Co-Kommentator fungiert Gerald Dygryn.

Wer die Rennen live mitverfolgen möchte, muss dabei etwas länger munter bleiben. Die Entscheidung der Herren mit Luis Knabl und Lukas Hollaus startet am Montag, 26. Juli um 23:30 Uhr. Einen Tag später, am Dienstag, 27. Juli um 23:30 Uhr starten Lisa Perterer und Julia Hauser in den Damenbewerb. Die Entscheidung im Mixed-Team-Relay Bewerb fällt am Samstag, 31. Juli ab 0:30 Uhr (Die Übertragung wird mit der Entscheidung im Golf gesplittet.)

Alle Medaillenentscheidungen werden nach den Wettkämpfen für sieben Tage in der Mediathek des ORF abrufbar sein.