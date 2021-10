IRONMAN hat heute bekannt gegeben, dass der Triathlon in Erkner 2022 in die IRONMAN® 70.3® -Serie aufgenommen wird. Der IRONMAN 70.3 Erkner Triathlon baut auf dem Erbe des Erkner Triathlons auf und findet am Sonntag, den 11. September 2022 statt. Die allgemeine Anmeldung beginnt am Dienstag, den 2. November 2021. Die charmante Kleinstadt mit 12.000 Einwohnern am südöstlichen Rand der deutschen Hauptstadt Berlin wird auch ein 5150™ Triathlon Series Event sowie einen 4:18:4 Short Course Triathlon am Samstag, den 10. September 2022, ausrichten und damit ein Festival-Wochenende bieten.

„Wir freuen uns, die Marke IRONMAN in Deutschland mit der Ankündigung des IRONMAN 70.3 Erkner in Brandenburg weiter auszubauen”, sagt Thomas Veje Olsen, Head of Operations für The IRONMAN Group in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. „Gemeinsam mit den Veranstaltern des ehemaligen Erkner Triathlons werden wir unsere gemeinsame Leidenschaft und Liebe zum Triathlonsport nutzen, um weiterhin eine außergewöhnliche Veranstaltung für unsere Athleten zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team aus Erkner und sind sicher, dass wir gemeinsam dieses Triathlon-Festival auf die nächste Ebene heben werden.”

„Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit dem deutschen Team von The IRONMAN Group an dem neuen IRONMAN 70.3 Erkner zu arbeiten. Der familiäre Charakter des Rennens wird erhalten bleiben, da die Strecke weiterhin durch reizvolles Gelände führen wird”, so Marko Manthey, Organisator des Erkner Triathlons.

Athleten und Zuschauer erwartet eine fantastische Rennstrecke in Erkner, einem beliebten Ziel für viele Großstädter, um dem Trubel der Großstadt zu entfliehen. Die Athleten des IRONMAN 70.3 Erkner starten ihr Rennen am Dämeritzsee, einem See im Südosten Berlins. Die eine Hälfte des Dämeritzsees liegt auf Berliner Stadtgebiet, die andere Hälfte auf dem Gebiet des Landes Brandenburg. Anschließend wechseln die Athleten auf die neu gestaltete 90 km lange Radstrecke, die in einer Runde entlang der Spree führt und die Athleten die unberührter Natur erleben lässt. Am Scharmützelsee führt der Weg zurück in die Wechselzone. Mit geraden Straßen bietet diese Radstrecke einen flachen und schnellen Kurs. Der abschließende 21,1 km lange Halbmarathon (3 Runden) führt die Athleten durch die Stadt Erkner, vorbei am schönen Marktplatz von Erkner und dem berühmten Gerhart-Hauptmann-Museum, einer Gedenkstätte für den Dichter und Literaturnobelpreisträger Gerhart Hauptmann.

IRONMAN 70.3 Erkner vergibt Qualifikationsplätze für die 2023 IRONMAN 70.3 World Championship in Lahti, Finnland vom 26. – 27. August 2023.