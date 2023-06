Der Langstrecken-Triathlon in Klagenfurt ist mittlerweile ein Klassiker in der Szene und lockt jährlich 3.000 Athleten an den Wörthersee. Ein Überblick über die Favoriten, Sieger, Strecken und den Zeitplan

Am 18. Juni steigt der IRONMAN Austria. Der Langstrecken-Triathlon in Kärnten besticht durch seine beeindruckende Atmosphäre und seine wunderschöne Landschaft.

Seit wann gibt es den Triathlon in Klagenfurt?

Initiatoren des Ironman Austria waren Georg Hochegger, Helge Lorenz und Stefan Petschnig. Hochegger, Goldschmiede-Meister und Schmuck-Designer mit einem Atelier in Klagenfurt, bewarb Mitte der Neunzigerjahre in einem amerikanischen Fachblatt eine von ihm entworfene goldene Anstecknadel, die einen Triathleten symbolisierte und wurde daraufhin von Triathlonlegende Mark Allen kontaktiert. 1994 in Roth hatte Georg Hochegger seinen ersten Ironman absolviert, zwei Jahre später unterhielt er sich dort mit Mark Allen über die Modalitäten für Lizenzvergaben für Ironman-Wettbewerbe. Helge Lorenz, einer der ersten Profi-Triathleten Österreichs, ließ sich von den Erzählungen seines Freundes Hochegger motivieren, einen Business Plan zu entwickeln, den er 1997 als Abschlussarbeit in seinem BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing & Organisationsentwicklung an der Universität Klagenfurt abgab. Das Konzept sah vor, über Vorveranstaltungen mit initial 300 Teilnehmern und 900 im dritten Jahr innerhalb von fünf Jahren eine Ironman-Lizenz nach Österreich zu holen.

Der Mut hinter diesem Plan wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass es damals keine Triathlonveranstaltung mit mehr als 400 Startern in Österreich gab. Dritter im Bunde war Stefan Petschnig, dreifacher Österreichischer Staatsmeister im Schwimmen und mit Lorenz über die gemeinsamen Triathlonaktivitäten im ASV Maria Saal befreundet, damals Presseoffizier an der MilAk.

Noch 1997 gründeten die drei die Triangle Sports & Promotion GmbH und organisierten 1998 in Klagenfurt ihren ersten Triathlon unter dem Namen TriMania über die originale Ironman-Distanz. Mit dem Anspruch, gleich mehr Preisgeld als alle anderen zu zahlen, betrug das Budget 2 Millionen öS (145.000 €), ein Viertel davon verschlang alleine eine TV-Produktion. Aber statt der geplanten 300 Teilnehmer waren nur 124 dabei. Im Wettkampf fuhr ein Auto den Führenden an, aufgrund des Unfalls musste während des laufenden Bewerbs eine Streckenänderung erfolgen. Mangels Straßensperren wurden die Teilnehmer durch einen Oldtimer-Konvoi ausgebremst, eine Labestation im Ziel einzurichten wurde schlicht vergessen. Dass der Fünf-Jahresplan Makulatur wurde, hatte aber einen ganz anderen Grund: Mittlerweile hegten zwei weitere österreichische Veranstalter Ambitionen auf eine Ironman-Lizenz. Trotzdem erhielt Hochegger kurze Zeit später von Mark Allen, der als Beobachter bei der Premiere vor Ort war, die Information, dass Triangle die Ironman-Lizenz erhält

Welche Distanzen sind zu absolvieren?

Die Athleten müssen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon über 42,195 Kilometer bewältigen.

Wer sind die bekanntesten Gewinner in Klagenfurt

Klagenfurt ist zu einem Triathlon-Mekka geworden. 2011 erzielte der Belgier Marino Vanhoenacker bei seinem sechsten Sieg in Klagenfurt in Folge mit 7:45:58 h die weltweit schnellste bis dahin erreichte Zeit bei einem Ironman-Rennen. Neben Vanhoenacker zählen auch die IRONMAN World Championship Sieger Faris Al-Sultan und Jan Frodeno zu den bekannten Siegern des IRONMAN Austria. Bei den Damen gewannen unter anderem IRONMAN World Champion Daniela Ryf, Olympiasiegerin Kate Allen, Laura Philipp und Mirinda Carfrae

Wer waren die bisherigen Gewinner beim IRONMAN Austria?

Datum Herren Sieger Damen Siegerin 18. Juni 2023 3. Juli 2022 Iwan Tutukin Magdalena Lenz 19. Sep. 2021 Denis Chevrot Laura Philipp SR 20. Sep. 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt 7. Juli 2019 Daniel Lund Bækkegård Daniela Ryf 1. Juli 2018 Michael Weiss Mareen Hufe 2. Juli 2017 Jan Frodeno Eva Wutti 26. Juni 2016 Marino Vanhoenacker Mirinda Carfrae SR 28. Juni 2015 Marino Vanhoenacker Eva Wutti 29. Juni 2014 Iván Raña Linsey Corbin 30. Juni 2013 Andreas Raelert Erika Csomor 1. Juli 2012 Faris Al-Sultan Linsey Corbin 3. Juli 2011 Marino Vanhoenacker Mary Beth Ellis 4. Juli 2010 Marino Vanhoenacker Eva Maria Dollinger 5. Juli 2009 Marino Vanhoenacker Bella Bayliss 13. Juli 2008 Marino Vanhoenacker Sandra Wallenhorst 8. Juli 2007 Marino Vanhoenacker Edith Niederfriniger 16. Juli 2006 Marino Vanhoenacker Rebecca Preston 5. Juli 2005 Raynard Tissink Kate Allen 4. Juli 2004 Wiktor Sjemzew Erika Csomor 6. Juli 2003 Wiktor Sjemzew Kate Allen 7. Juli 2002 Wiktor Sjemzew Lori Bowden 1. Juli 2001 Jürgen Zäck Lori Bowden 23. Juli 2000 Jürgen Zäck Wendy Ingraham 12. Juli 1999 Peter Reid Wendy Ingraham 19. Juli 1998 Stefan Holzner Wendy Ingraham

Wie sind in diesem Jahr die Favoriten?

Favoritin bei den Damen ist Lotte Willms, die heuer bereits einen Sieg in Österreich über die Mitteldistanz einfahren konnte. Bei den Herren sind die drei Podiumsplatzierten von 2022 wieder am Start. Ivan Tutukin, Michael Weiss und Lukasz Wojt. Beim IRONMAN Texas konnte der Franzose Arnaud Guilloux bereits Tutukin und Weiss besiegen.

Wie ist der Zeitplan des Challenge Roth 2023?

Startschuss

Schwimm-Start: 6.30 Uhr

Wechsel aufs Rad

ca. 7.15 Uhr: die schnellsten Männer

ca. 7.23 Uhr: die schnellsten Frauen

Wechsel zum Laufen

ca. 11.26 Uhr: die schnellsten Männer

ca. 12.06 Uhr: die schnellsten Frauen

Erwarteter Zieleinlauf Sieger/Siegerin

Zieleinlauf Sieger: ca. 14.05 Uhr

Zieleinlauf Siegerin: ca. 14.51 Uhr

