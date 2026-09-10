Der Vergleich zwischen der Apple Watch Ultra 4 und der Garmin Forerunner 965 zeigt zwei grundlegend verschiedene Ansätze: Auf der einen Seite steht die derzeit stärkste Smartwatch am Markt mit vollwertigen Multisport-Funktionen, auf der anderen ein kompromissloser, hochspezialisierter Trainingscomputer.
Für Triathleten unterscheiden sich beide Uhren vor allem in der Bedienung, dem Daten-Ökosystem und der Art der Trainingssteuerung.
Direktes Feature-Duell: Hardware & Daten
|Feature / Spezifikation
|Apple Watch Ultra 4
|Garmin Forerunner 965
|Gehäuse & Display
|Titanium (49 mm), Sapphire, 3.000 Nits OLED
|Titanium-Lünette / Kunststoff (47 mm), AMOLED
|Gewicht
|61,4 g (nur Gehäuse)
|53 g (inkl. Armband)
|Akkulaufzeit (GPS-Multi-Band)
|Bis zu 45 Std. (Extended Mode)
|Bis zu 19 Std. (Multi-Band) / 31 Std. (nur GPS)
|Akkulaufzeit (Alltag)
|2–3 Tage
|Bis zu 23 Tage
|Bedienung
|Touchscreen + Digital Crown + Action-Button
|Touchscreen + 5 physische Tasten
|Herzfrequenz-Messung
|Optisch (5-Sek-Intervall) / Brustgurt per BT
|Optisch (Elevate v4) / Brustgurt per BT & ANT+
|Sensoren-Kopplung
|Bluetooth (Power Meter, Trittfrequenz, Speed)
|Bluetooth & ANT+ (Power Meter, Radar, FE-C Trainer)
|Karten & Navigation
|Offline-Karten (Apple Maps / Drittanbieter)
|TopoActive-Karten integriert (Routing auf der Uhr)
Die Kernunterschiede im Triathlon-Alltag
1. Wechselzone & Wettkampf-Handling
- Garmin Forerunner 965: Über die physische Lap-Taste lassen sich Wechselzeiten (T1 / T2) blind abdrücken, ohne auf das Display zu schauen. Die Auto-Multisport-Funktion wechselt zuverlässig die Disziplinen. Dank des geringeren Gewichts sitzt die Uhr bei hohen Schrittfrequenzen sehr stabil am Handgelenk.
- Apple Watch Ultra 4: Der Action-Button lässt sich für Runden oder Disziplinwechsel belegen. Der automatische Multisport-Modus erkennt Freiwasserschwimmen, T1, Radfahren, T2 und Laufen erstaunlich präzise von selbst. Bei Nässe oder mit Handschuhen erfordert die Touchscreen-Bedienung in der Wechselzone etwas mehr Aufmerksamkeit.
2. Radfahren & Sensorik
- Garmin Forerunner 965: Unterstützt ANT+ und Bluetooth. Damit lässt sich nahezu jeder Leistungsmesser, Smarthometrainer (FE-C) oder das Garmin Varia Radar direkt einbinden. Zudem kann die Uhrenanzeige problemlos auf Radcomputern (z. B. Edge) gespiegelt werden.
- Apple Watch Ultra 4: Bietet nativen Bluetooth-Support für Leistungsmesser und Trittfrequenzsensoren. Das iPhone am Lenker dient als vollwertiges Rad-Display mit Live-Daten. Die Einbindung von reinen ANT+-Sensoren oder Smart-Trainern zur Widerstandssteuerung ist direkt über die Uhr jedoch nicht möglich.
3. Trainingsanalyse & Erholung
- Garmin Forerunner 965: Das Garmin-Ökosystem ist ab Werk vollständig auf Ausdauersport ausgerichtet. Features wie Training Readiness, Body Battery, Acute Load, Aklimatisierung (Hitze/Höhe) und Stamina-Berechnung in Echtzeit laufen lokal auf der Uhr ohne Zusatzkosten.
- Apple Watch Ultra 4: Die Ultra 4 liefert hervorragende Rohdaten (HRV, Herzfrequenz, Schlaftracking). Mit dem neuen Readiness Score bietet Apple native Erholungsdaten. Wer tiefgehende Trainingsbelastung (TSS, CTL/ATL) analysieren möchte, greift im Apple-Ökosystem meist auf etablierte Drittanbieter-Apps wie HealthFit, Athlytic oder TrainingPeaks zurück.
Fazit & Empfehlung
- Wähle die Garmin Forerunner 965, wenn... du eine extrem leichte Uhr suchst, physische Tasten im Wettkampf bevorzugst, Wochen ohne Ladekabel auskommen willst und das beste Out-of-the-Box-Analysesystem für deinen Trainingsaufbau suchst.
- Wähle die Apple Watch Ultra 4, wenn... du das robusteste Gehäuse, das hellste Display, perfekte Smartwatch-Funktionen (Mobilfunk, Apps, Diktate) suchst und deine Trainingsdaten ohnehin über Plattformen wie Strava oder TrainingPeaks auswertest.