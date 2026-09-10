Der Vergleich zwischen der Apple Watch Ultra 4 und der Garmin Forerunner 965 zeigt zwei grundlegend verschiedene Ansätze: Auf der einen Seite steht die derzeit stärkste Smartwatch am Markt mit vollwertigen Multisport-Funktionen, auf der anderen ein kompromissloser, hochspezialisierter Trainingscomputer.

Für Triathleten unterscheiden sich beide Uhren vor allem in der Bedienung, dem Daten-Ökosystem und der Art der Trainingssteuerung.

Direktes Feature-Duell: Hardware & Daten

Feature / Spezifikation Apple Watch Ultra 4 Garmin Forerunner 965 Gehäuse & Display Titanium (49 mm), Sapphire, 3.000 Nits OLED Titanium-Lünette / Kunststoff (47 mm), AMOLED Gewicht 61,4 g (nur Gehäuse) 53 g (inkl. Armband) Akkulaufzeit (GPS-Multi-Band) Bis zu 45 Std. (Extended Mode) Bis zu 19 Std. (Multi-Band) / 31 Std. (nur GPS) Akkulaufzeit (Alltag) 2–3 Tage Bis zu 23 Tage Bedienung Touchscreen + Digital Crown + Action-Button Touchscreen + 5 physische Tasten Herzfrequenz-Messung Optisch (5-Sek-Intervall) / Brustgurt per BT Optisch (Elevate v4) / Brustgurt per BT & ANT+ Sensoren-Kopplung Bluetooth (Power Meter, Trittfrequenz, Speed) Bluetooth & ANT+ (Power Meter, Radar, FE-C Trainer) Karten & Navigation Offline-Karten (Apple Maps / Drittanbieter) TopoActive-Karten integriert (Routing auf der Uhr)

Die Kernunterschiede im Triathlon-Alltag

1. Wechselzone & Wettkampf-Handling

Garmin Forerunner 965: Über die physische Lap-Taste lassen sich Wechselzeiten (T1 / T2) blind abdrücken, ohne auf das Display zu schauen. Die Auto-Multisport-Funktion wechselt zuverlässig die Disziplinen. Dank des geringeren Gewichts sitzt die Uhr bei hohen Schrittfrequenzen sehr stabil am Handgelenk.

Über die physische lassen sich Wechselzeiten (T1 / T2) blind abdrücken, ohne auf das Display zu schauen. Die Auto-Multisport-Funktion wechselt zuverlässig die Disziplinen. Dank des geringeren Gewichts sitzt die Uhr bei hohen Schrittfrequenzen sehr stabil am Handgelenk. Apple Watch Ultra 4: Der Action-Button lässt sich für Runden oder Disziplinwechsel belegen. Der automatische Multisport-Modus erkennt Freiwasserschwimmen, T1, Radfahren, T2 und Laufen erstaunlich präzise von selbst. Bei Nässe oder mit Handschuhen erfordert die Touchscreen-Bedienung in der Wechselzone etwas mehr Aufmerksamkeit.

2. Radfahren & Sensorik

Garmin Forerunner 965: Unterstützt ANT+ und Bluetooth . Damit lässt sich nahezu jeder Leistungsmesser, Smarthometrainer (FE-C) oder das Garmin Varia Radar direkt einbinden. Zudem kann die Uhrenanzeige problemlos auf Radcomputern (z. B. Edge) gespiegelt werden.

Unterstützt . Damit lässt sich nahezu jeder Leistungsmesser, Smarthometrainer (FE-C) oder das Garmin Varia Radar direkt einbinden. Zudem kann die Uhrenanzeige problemlos auf Radcomputern (z. B. Edge) gespiegelt werden. Apple Watch Ultra 4: Bietet nativen Bluetooth-Support für Leistungsmesser und Trittfrequenzsensoren. Das iPhone am Lenker dient als vollwertiges Rad-Display mit Live-Daten. Die Einbindung von reinen ANT+-Sensoren oder Smart-Trainern zur Widerstandssteuerung ist direkt über die Uhr jedoch nicht möglich.

3. Trainingsanalyse & Erholung

Garmin Forerunner 965: Das Garmin-Ökosystem ist ab Werk vollständig auf Ausdauersport ausgerichtet. Features wie Training Readiness, Body Battery, Acute Load, Aklimatisierung (Hitze/Höhe) und Stamina-Berechnung in Echtzeit laufen lokal auf der Uhr ohne Zusatzkosten.

Das Garmin-Ökosystem ist ab Werk vollständig auf Ausdauersport ausgerichtet. Features wie und in Echtzeit laufen lokal auf der Uhr ohne Zusatzkosten. Apple Watch Ultra 4: Die Ultra 4 liefert hervorragende Rohdaten (HRV, Herzfrequenz, Schlaftracking). Mit dem neuen Readiness Score bietet Apple native Erholungsdaten. Wer tiefgehende Trainingsbelastung (TSS, CTL/ATL) analysieren möchte, greift im Apple-Ökosystem meist auf etablierte Drittanbieter-Apps wie HealthFit, Athlytic oder TrainingPeaks zurück.

Fazit & Empfehlung