Bad Radkersburg wird Ende August zum Treffpunkt der internationalen Ultratriathlon-Elite: Von 28. bis 31. August 2026 findet der ULTRA TRIATHLON Bad Radkersburg statt – und erstmals werden dabei die IUTA World Championships über die Triple-Ultra-Distanz ausgetragen.

Mit knapp 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreicht der ULTRA TRIATHLON Bad Radkersburg 2026 eine neue Dimension. Noch nie zuvor standen bei der Veranstaltung so viele Athletinnen und Athleten am Start.

Das Rekordfeld verteilt sich auf die Bewerbe SINGLE ULTRA, DOUBLE ULTRA und TRIPLE ULTRA und macht Bad Radkersburg für mehrere Tage zum internationalen Zentrum des Ultratriathlons. Besonders die Weltmeisterschaft über die Triple-Ultra-Distanz zieht Spitzenathletinnen und Spitzenathleten nach Bad Radkersburg.

Die vergleichsweise kleinen und internationalen Starterfelder gehören traditionell zu den Besonderheiten des Ultratriathlons: Athleten und Betreuer reisen für die Bewerbe rund um den Globus und bilden eine eng verbundene internationale Szene – die „Ultra Triathlon Family“.

Der Organisationsleiter Andreas Wünscher zeigt sich beeindruckt: “Die Austragung der Weltmeisterschaften stellen für uns den absoluten Höhepunkt unserer Veranstalterlaufbahn dar. Es zeigt, dass der Weg, den wir in den letzten sechs Jahren gegangen sind, richtig war. Wir freuen uns darauf, 2026 den zahlenmäßig größten Ultratriathlon der Geschichte veranstalten zu dürfen.”

Großer Favorit kommt aus Lettland

Der große Favorit im international stark besetzten WM-Feld kommt aus Lettland. Tautvydas Grabauskas ist in Bad Radkersburg kein Unbekannter, sicherte er sich im letzten Jahr bereits den Titel im DOUBLE ULTRA-Bewerb. Auch in diesem Jahr bewies er beim Weltcup-Bewerb im deutschen Lensahn seine Qualitäten und sicherte sich einen weiteren Sieg über die Doppelte Ironman-Distanz. In knapp 10 Tagen will er sich in Bad Radkersburg den WM-Titel sichern.

Bad Radkersburg im Zentrum des internationalen Ultratriathlons

Parktherme und Sportzentrum bilden die zentralen Schauplätze des Rennens. Das Schwimmen startet in der Parktherme, Radfahren, Laufen, Wechsel und Zieleinlauf konzentrieren sich rund um das Sportzentrum.

Neben der Triple-Ultra-Weltmeisterschaft stehen auch der SINGLE ULTRA sowie der DOUBLE ULTRA als weiterer internationaler Bewerb auf dem Programm.

Der Triple-Bewerb beginnt am Freitagabend. Am Samstag folgen um 7:00 Uhr der SINGLE ULTRA und um 10:00 Uhr der DOUBLE ULTRA. Für die Athletinnen und Athleten der Triple-Ultra-Weltmeisterschaft läuft die Uhr bis Montagmorgen; den Abschluss bildet am Montag der gemeinsame Finisher-Brunch mit Siegerehrung in der Parktherme.

Dass sich ein internationaler Bewerb dieser Größenordnung in Bad Radkersburg etablieren konnte, ist auch der langjährigen Unterstützung starker regionaler Partner zu verdanken.

Das WM-Wochenende im Überblick

Donnerstag, 27. August: Registrierung, Welcome Party und Parade of Nations im Sportzentrum

Freitag, 28. August: Athletenpräsentation in der Parktherme, Start der TRIPLE ULTRA WORLD CHAMPIONSHIP um 18:00 Uhr

Samstag, 29. August: Start SINGLE ULTRA um 7:00 Uhr, Start DOUBLE ULTRA um 10:00 Uhr

Sonntag, 30. August: Zieleinläufe und Siegerehrung SINGLE ULTRA

Montag, 31. August: Finale der DOUBLE- und TRIPLE-Bewerbe, Finisher-Brunch und Siegerehrung in der Parktherme