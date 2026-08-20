Du googelst nach dem nächsten Triathlon in deiner Nähe, dem besten Neoprenanzug für deine Schwimmform oder dem perfekten Verpflegungsplan für deine erste Mitteldistanz – und der erste Treffer auf Google kommt direkt von trinews.at.



Kein Durchklicken durch irgendwelche generischen Ratgeberseiten von Autoren, die Wattwerte für ein Küchengerät halten. Sondern direkt zu den Inhalten, denen du in der Triathlon-Szene vertraust. Google hat eine neue Funktion eingeführt, mit der du genau das steuern kannst.

Was sind "bevorzugte Quellen" bei Google?

Mit dieser Funktion bestimmst du aktiv mit, welche Webseiten in deinen Suchergebnissen bevorzugt und prominenter angezeigt werden. Markierst du trinews.at als Favorit, tauchen unsere Berichte in Bereichen wie "Schlagzeilen" oder "Top Stories" öfter auf oder werden in einer eigenen Rubrik ("Aus deinen Quellen") hervorgehoben.

Andere Ergebnisse verschwinden nicht – du behältst den vollen Überblick, steuerst aber selbst, welche Fachexpertise dir zuerst angezeigt wird.

Warum trinews.at als bevorzugte Quelle?

Das Netz ist voll von zusammenkopierten Ausdauersport-Tipps. Bei trinews.at bekommst du fundierte Berichterstattung von Triathleten für Triathleten – direkt aus der Praxis und seit vielen Jahren verlässlich.

Umfassender Eventkalender: Ob Sprint, Kurz-, Mittel- oder Langdistanz – verpasse keine Wettkampftermine, Anmeldestarts oder Streckenänderungen.

Ob Sprint, Kurz-, Mittel- oder Langdistanz – verpasse keine Wettkampftermine, Anmeldestarts oder Streckenänderungen. Tagesaktuelle Berichterstattung: Ergebnisse, Rennanalysen, Profi-News und Hintergrundberichte direkt von den Hotspots der Szene.

Ergebnisse, Rennanalysen, Profi-News und Hintergrundberichte direkt von den Hotspots der Szene. Training & Material: Praxisnahe Trainingspläne, Aero-Tipps und ehrliche Produkttests für Schwimmen, Radfahren und Laufen.

So legst du trinews.at als bevorzugte Quelle fest

Das Ganze dauert unter 30 Sekunden und erfordert nur ein eingegebenes Google-Konto.

Der schnellste Weg über den Direktlink:

Öffne diesen Link (https://www.google.com/preferences/source?q=trinews.at) im Browser Setze das Häkchen bei trinews.at. Bestätige mit "Zur Google Suche". Fertig!

Über die Sucheinstellungen (Desktop & Smartphone-App):

Gehe in deinem Google-Konto auf Einstellungen - Personalisierung der Suche - Quelleneinstellungen .

- - . Suche nach trinews.at, setze den Haken und wähle Speichern.

Direkt aus den Suchergebnissen: