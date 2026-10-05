Nach seinem Höhentrainingslager zuletzt in Livigno (ITA) spürte der Salzburger die positiven Auswirkungen der Höhe bereits in der unmittelbaren Vorbereitung auf den heutigen Bewerb. „Das ist definitiv eine Level-up-Situation für mich gewesen und das habe ich glaube ich auch im Rennen zeigen können.



„WM-Serienbesetzung mit Weltcuppunkten“

Die starke Besetzung des heutigen Weltcups sorgte bereits Im Vorfeld unter den Athleten für Gesprächsstoff. Nur eine Woche nach dem Grand Final in Pontevedra (ESP) nutzten viele Top-Athleten ihre gute Form, um in Rom wertvolle Punkte und Preisgeld zu sammeln.



Nach dem Schwimmen fand sich Lukas Pertl in der großen Verfolgergruppe wieder und nahm gemeinsam mit Peter Luftensteiner und seinem Bruder Philip die Aufholjagd auf. In der dritten von fünf Laufrunden gelang es die Lücke zu den Führenden zu schließen. Zwei Ausreißer konnten ihren 15 sekündigen Vorsprung auf die große Gruppe nach dem Wechsel beim Laufen dann nicht nutzen. Schon bald setzte sich der Olympiasieger von 2024, Alex Yee (GBR) souverän an die Spitze. Wie auch letzte Woche beim Grand Final in Pontevedra spielte der Brite seine Laufstärke aus und gewann mit der schnellsten Laufzeit den heutigen Bewerb.



Nur acht Sekunden fehlen auf das Podium

Lukas Pertl absolvierte die abschließenden fünf Kilometer in der fünftschnellsten Zeit des gesamten Feldes und kämpfte sich damit auf den starken 7. Platz. „Ich bin mega happy! Rom ist ein sehr sehr gutes Pflaster.

Es haut mich im Olympicranking und im Worldranking nach vorne und es geht genau in die richtige Richtung!“, freut sich Lukas Pertl nun auf die für ihn zwei verbleibenden Weltcups in Asien in den kommenden Wochen.



Sein Bruder Philip Pertl belegte den 30. und Peter Luftensteiner lief auf Rang 53.



Reicht mit viertschnellster Laufzeit auf Rang 22

Bei den Damen fehlten Carina Reicht nach dem Schwimmen nur wenige Sekunden auf die erste Verfolgergruppe, die im Verlauf des Rennens noch die Führenden stellte. Mit rund einer Minute Rückstand ging Reicht dann mit ihrer Gruppe auf die abschließenden fünf Laufkilometer. Mit der viertschnellsten Laufzeit und einem guten 22. Platz zeigt sie sich danach zufrieden: „Ich denke, ich habe dann das beste rausgeholt!“



Ergebnis Weltcup Rom (ITA) 2026, Herren

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)



1. Alex Yee (GBR), 53:47 min

2. Martin Hubner (FRA), 54:12 min

3. Tristan Douche (FRA), 54:12 min

7. Lukas Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 54:20 min

30. Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S)

53. Peter Luftensteiner (PSV Tri Linz, OÖ)