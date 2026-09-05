Titel bei vermeintlich letzter Saison für Weiss

Von Beginn an setzte sich bei den Herren Leon Pauger an die Spitze. Beim Schwimmen eine Klasse für sich schloss Michael Weiss erst nach rund der Hälfte der Radstrecke auf den Vorarlberger gemeinsam mit dem späteren Gesamtsieger Pavel Wohl (CZE) auf. Pauger musste die beiden ziehen lassen. Beim abschließenden Halbmarathon war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Weiss und Wohl. Der Tscheche gab das Tempo vor und rund 500m vor dem Ziel setzte dieser die entscheidende Attacke. Mit 19 Sekunden Rückstand erreichte Weiss als frischgebackener Staatsmeister auf der Mitteldistanz und Gesamtzweiter das Ziel. „Ich bin ein Wettkampftyp und natürlich möchte ich Rennen gewinnen. Die Staatsmeisterschaft war ein Rennen im Rennen. Pavel hat sich den Sieg absolut verdient. Mir fehlt schon etwas die Spitzigkeit. Ich habe mir aber souverän den Staatsmeistertitel geholt“, so der 45-Jährige.



Ergebnis ÖSTM Mitteldistanz 2026 Herren



1. Michael Weiss (Sportverein Orthozentrum Wien, W), 3:32:24 h

2. Jan Schiebl (TRI TEAM KREMS, NÖ), 3:38:59 h

3. Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V), 3:40:31h



Pabinger mit Rekordzeit zu Titel Nummer drei

Bei den Damen bestimmte Jacqueline Kallina zu Beginn das Rennen. Bereits gegen Ende des Radfahrens musste die Langdistanz-Staatsmeisterin von 2020 aber dem hohen Tempo und dem stark aufkommenden Wind Tribut zollen. Pabinger, die als Fünfte aus dem Wasser stieg, startete eine Aufholjagd und setzte mit einem abschließenden Halbmarathon von 1:17:51h und einer Gesamtzeit von unter vier Stunden eine neue Bestmarke. Kallina wurde mit knapp drei Minuten Rückstand Zweite. Auf Rang drei landete die erst 22-jährige Hannah Rössler.



„Der absolut perfekte Tag nach einem gar nicht so perfekten Start. Es war richtig, richtig hart!“ freute sich Pabinger im Ziel über ihre geglückte Aufholjagd und den Streckenrekord, der für sie am Rad in weite Ferne rückte. „Ich dachte mir, dass das heute nicht möglich sein wird. Ich hab dann richtig gute Laufbeine gehabt und darum ist es sich knapp ausgegangen. Über ihren dritten nationalen Titel auf der Mitteldistanz in Folge meinte Pabinger: „Es ein besonderer Staatsmeistertitel. Besonders, wenn man zu zweit auf dem Podium steht!



Ergebnis ÖSTM Mitteldistanz 2026 Damen

Mitteldistanz (1,9km Schwimmen, 90km Radfahren, 21,1km Laufen)



1. Anna Pabinger (Tri Team Wels, OÖ), 3:59:43h

2. Jacqueline Kallina (OMNI-BIOTIC POWERTEAM Sportverein, STMK), 4:02:59h

3. Hannah Rössler (TEAM GDT, NÖ), 4:07:55h