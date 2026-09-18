Der ALOHA TRI Linz erweitert sein Format und setzt im regionalen Ausdauersport neue Maßstäbe: Erstmals wird im Rahmen des etablierten Events am Pleschinger See eine Triathlon-Mitteldistanz ausgetragen. Damit schließt der Veranstalter ALOHA SPORT eine langjährige Lücke im oberösterreichischen Wettkampfkalender und bietet sowohl ambitionierten Age-Grouper-Athleten als auch Einsteigern auf der Mitteldistanz eine erstklassige Bühne.

Mit Distanzen von 1,9 Kilometern Schwimmen, 84 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen bringt das neue Format die Faszination der halben Ironman-Distanz direkt in die Landeshauptstadt. Die Kulisse am Pleschinger See bietet dabei optimale Bedingungen für schnelle Zeiten und ein stimmungsvolles Sportfest für Teilnehmer und Zuschauer.

Ideale Infrastruktur & schnelle Strecken

Der Schwimmauftakt erfolgt im Pleschinger See, bevor es für die Athletinnen und Athleten auf einen hügeligen, wunderschönen Radkurs im Linzer Umland und durch das Mühlviertel geht. Den Abschluss bildet der Halbmarathon, der auf der gewohnt stimmungsvollen Laufstrecke entlang des Donaudamms absolviert wird.

„Die Nachfrage nach einer professionell organisierten Mitteldistanz im Zentralraum ist seit Jahren spürbar gewachsen. Der Wegfall der bisherigen Mitteldistanz von TriRun Linz hat ein großes Loch in der Linzer und Oberösterreichischen Sportszene hinterlassen, welches wir wieder schließen möchten“, erklärt das Organisationsteam von ALOHA SPORT. „Mit der Erweiterung unseres Events möchten wir den Sportlerinnen und Sportlern aus der Region und darüber hinaus ein hochwertiges Rennen vor der eigenen Haustür bieten – mit perfekten Bedingungen, gewohnt hoher Organisationsqualität und der einzigartigen ALOHA-Atmosphäre. Wir danken auch TriRun Linz für die tolle Zusammenarbeit!“

Breites Angebot für alle Leistungsklassen

Neben der neuen Königsklasse bleiben die bewährten Bewerbe über die Sprint- und Olympische Distanz sowie die Staffelbewerbe fester Bestandteil des Programms. Damit richtet sich das Event-Wochenende an die gesamte Bandbreite des Triathlonsports – vom Einsteiger bis zum erfahrenen Langstreckler.

Die Online-Anmeldung ist ab sofort geöffnet. Aufgrund der hohen Nachfrage und limitierter Startplätze wird eine frühzeitige Registrierung empfohlen.

Factbox: ALOHA TRI Linz