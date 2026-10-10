Der IRONMAN Hawaii 2026 steht bevor und Triathlon-Fans fiebern dem Mythos von Kailua-Kona entgegen.

Wenn am Samstag, dem 10. Oktober 2026, der Startschuss auf Big Island fällt, blickt die globale Sportwelt wieder nach Hawaii. Für Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet das: Gemütlicher Fernsehabend, eine packende Nacht vor den Bildschirmen und jede Menge Drama auf dem legendären Queen K Highway.

Hier ist alles, was du für die perfekte Live-Vorbereitung und das Verfolgen des Rennens wissen musst – von den exakten Startzeiten bis zu den Streams.

Der Zeitplan: Startzeiten für Profis und Altersklassen

Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes mit über 2.000 Altersklassenathleten erfolgt der Start in mehreren gestaffelten Wellen. Wegen der Zeitverschiebung von 12 Stunden (MESZ zu Hawaii-Ortszeit) geht es für die europäischen Fans am frühen Abend los:

Ortszeit (Hawaii) Deutsche Zeit (MESZ) Startwelle / Kategorie 06:20 AM 18:20 Uhr Professional Men Athletes (Profi-Männer) 🏊‍♂️ 06:30 AM 18:30 Uhr Professional Women Athletes (Profi-Frauen) 🏊‍♀️ 06:33 AM 18:33 Uhr Para & PC/HC Athletes 06:38 AM 18:38 Uhr Frauen AK 55–85+ 06:50 AM 18:50 Uhr Männer AK 60–85+ 07:05 AM 19:05 Uhr Männer AK 18–24 & 25–29 07:10 AM 19:10 Uhr Männer AK 30–34 07:15 AM 19:15 Uhr Männer AK 35–39 07:20 AM 19:20 Uhr Männer AK 40–44 07:25 AM 19:25 Uhr Frauen AK 40–54 07:30 AM 19:30 Uhr Männer AK 45–49 07:35 AM 19:35 Uhr Männer AK 50–54 07:40 AM 19:40 Uhr Frauen AK 18–39 07:45 AM 19:45 Uhr Männer AK 55–59

Live-Übertragung: Wo läuft der IRONMAN Hawaii 2026?

Egal ob digitaler Livestream oder klassisches Fernsehen – die Optionen, das Rennen in voller Länge zu verfolgen, sind vielfältig.

1. Der ZDF-Livestream & TV-Übertragung (Deutsch)

Das ZDF begleitet das Rennen gewohnt umfangreich:

Online-Livestream: Bereits ab ca. 18:10 Uhr MESZ steigt das ZDF mit einem Livestream auf sportstudio.de in die Live-Berichterstattung ein.

Bereits ab ca. steigt das ZDF mit einem Livestream auf sportstudio.de in die Live-Berichterstattung ein. Lineares Fernsehen: Wer die packende Entscheidung in der Nacht live im TV erleben möchte, schaltet ab 00:25 Uhr MESZ ein. Bis 03:45 Uhr sendet das ZDF live aus Kailua-Kona und zeigt die finalen Entscheidungen auf dem Alii Drive.

2. Offizieller IRONMAN YouTube-Livestream (Englisch)

Wer den englischsprachigen Original-Kommentar mit Expertenanalysen und weltweiten Experten schätzt, kann das Rennen komplett kostenfrei im offiziellen IRONMAN YouTube-Channel verfolgen. Die Übertragung startet hier ebenfalls passend zum Rennbeginn am Vorabend.

3. Weitere Streaming-Optionen

Zusätzlich zu den öffentlich-rechtlichen Angeboten überträgt der Streamingdienst DAZN das Event in voller Länge.

Live-Tracking: Alle Zwischenzeiten im Blick

Wer bestimmte Athletinnen oder Athleten (Freunde, Familie oder deutsche Profis) im Auge behalten möchte, sollte sich vorab die IRONMAN Tracker App herunterladen oder das IRONMAN Real-Time Tracking im Webbrowser nutzen. Dort lassen sich Splits für Schwimmen, Radfahren, Laufen sowie die aktuellen Positionen sekundengenau abrufen.

Wann fallen die Entscheidungen?

Der Rennverlauf zieht sich traditionell bis in die tiefe Nacht hinein: