Wenn am Samstag, dem 10. Oktober 2026, der Startschuss auf Big Island fällt, blickt die globale Sportwelt wieder nach Hawaii. Für Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedeutet das: Gemütlicher Fernsehabend, eine packende Nacht vor den Bildschirmen und jede Menge Drama auf dem legendären Queen K Highway.
Hier ist alles, was du für die perfekte Live-Vorbereitung und das Verfolgen des Rennens wissen musst – von den exakten Startzeiten bis zu den Streams.
Der Zeitplan: Startzeiten für Profis und Altersklassen
Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes mit über 2.000 Altersklassenathleten erfolgt der Start in mehreren gestaffelten Wellen. Wegen der Zeitverschiebung von 12 Stunden (MESZ zu Hawaii-Ortszeit) geht es für die europäischen Fans am frühen Abend los:
|Ortszeit (Hawaii)
|Deutsche Zeit (MESZ)
|Startwelle / Kategorie
|06:20 AM
|18:20 Uhr
|Professional Men Athletes (Profi-Männer) 🏊♂️
|06:30 AM
|18:30 Uhr
|Professional Women Athletes (Profi-Frauen) 🏊♀️
|06:33 AM
|18:33 Uhr
|Para & PC/HC Athletes
|06:38 AM
|18:38 Uhr
|Frauen AK 55–85+
|06:50 AM
|18:50 Uhr
|Männer AK 60–85+
|07:05 AM
|19:05 Uhr
|Männer AK 18–24 & 25–29
|07:10 AM
|19:10 Uhr
|Männer AK 30–34
|07:15 AM
|19:15 Uhr
|Männer AK 35–39
|07:20 AM
|19:20 Uhr
|Männer AK 40–44
|07:25 AM
|19:25 Uhr
|Frauen AK 40–54
|07:30 AM
|19:30 Uhr
|Männer AK 45–49
|07:35 AM
|19:35 Uhr
|Männer AK 50–54
|07:40 AM
|19:40 Uhr
|Frauen AK 18–39
|07:45 AM
|19:45 Uhr
|Männer AK 55–59
Live-Übertragung: Wo läuft der IRONMAN Hawaii 2026?
Egal ob digitaler Livestream oder klassisches Fernsehen – die Optionen, das Rennen in voller Länge zu verfolgen, sind vielfältig.
1. Der ZDF-Livestream & TV-Übertragung (Deutsch)
Das ZDF begleitet das Rennen gewohnt umfangreich:
- Online-Livestream: Bereits ab ca. 18:10 Uhr MESZ steigt das ZDF mit einem Livestream auf sportstudio.de in die Live-Berichterstattung ein.
- Lineares Fernsehen: Wer die packende Entscheidung in der Nacht live im TV erleben möchte, schaltet ab 00:25 Uhr MESZ ein. Bis 03:45 Uhr sendet das ZDF live aus Kailua-Kona und zeigt die finalen Entscheidungen auf dem Alii Drive.
2. Offizieller IRONMAN YouTube-Livestream (Englisch)
Wer den englischsprachigen Original-Kommentar mit Expertenanalysen und weltweiten Experten schätzt, kann das Rennen komplett kostenfrei im offiziellen IRONMAN YouTube-Channel verfolgen. Die Übertragung startet hier ebenfalls passend zum Rennbeginn am Vorabend.
3. Weitere Streaming-Optionen
Zusätzlich zu den öffentlich-rechtlichen Angeboten überträgt der Streamingdienst DAZN das Event in voller Länge.
Live-Tracking: Alle Zwischenzeiten im Blick
Wer bestimmte Athletinnen oder Athleten (Freunde, Familie oder deutsche Profis) im Auge behalten möchte, sollte sich vorab die IRONMAN Tracker App herunterladen oder das IRONMAN Real-Time Tracking im Webbrowser nutzen. Dort lassen sich Splits für Schwimmen, Radfahren, Laufen sowie die aktuellen Positionen sekundengenau abrufen.
Wann fallen die Entscheidungen?
Der Rennverlauf zieht sich traditionell bis in die tiefe Nacht hinein:
- Männer-Sieger: Die Zielankunft des neuen IRONMAN-Weltmeisters wird gegen 02:00 Uhr MESZ in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet.
- Frauen-Siegerin: Die "Queen of Kona" dürfte rund eine Stunde später gegen 03:00 Uhr MESZ über den roten Teppich auf dem Alii Drive laufen.