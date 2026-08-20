Die IRONMAN World Championship 2026 in Kona zählt aktuell 111 qualifizierte Profi-Triathleten – 56 Männer und 55 Frauen. Darunter befinden sich auch österreichische Athletinnen sowie neun Langdistanz-Weltmeister.
Das Rennen steigt am Samstag, den 10. Oktober 2026, in Kailua-Kona (Hawaii). Es ist die erste Austragung seit 2019, bei der Männer und Frauen wieder am selben Tag an den Start gehen.
Wichtiger Hinweis: Die Liste umfasst alle Profis, die sich bisher einen Startplatz für Kona 2026 gesichert haben. Es handelt sich noch nicht um die finale Startliste – Absagen, Verletzungen oder andere Ausfälle können das Feld bis zur offiziellen Startnummernvergabe noch verändern.
Neun Weltmeister am Start
Die Dichte an der Weltspitze zeigt sich an den neun bereits qualifizierten IRONMAN-Weltmeistern:
- Herren: Kristian Blummenfelt, Gustav Iden, Sam Laidlow, Patrick Lange und Casper Stornes (die Champions von 2021 bis 2025).
- Damen: Chelsea Sodaro, Lucy Charles-Barclay, Laura Philipp und Solveig Løvseth (Weltmeisterinnen zwischen 2022 und 2025).
Dazu gesellen sich Top-Namen wie Magnus Ditlev, Marten Van Riel, Sam Long, Vincent Luis, Rudy von Berg, Taylor Knibb, Kat Matthews, Julie Derron, Paula Findlay und India Lee.
Österreichs Eisenfrauen für Kona 2026
Österreich ist aktuell mit zwei Athletinnen im Profi-Feld vertreten: Anna Pabinger und Lisa Perterer.
TriathletinKategorieQualifikations-RennenAnna PabingerPRO WomenIRONMAN ChattanoogaLisa PertererPRO WomenIRONMAN Hamburg
Startfeld Männer PRO
- Florian Angert (GER) – IRONMAN South Africa
- Leonard Arnold (GER) – IRONMAN Switzerland
- Gregory Barnaby (ITA) – IRONMAN Sweden
- Daniel Bækkegård (DEN) – IRONMAN Sweden
- Antonio Benito López (ESP) – IRONMAN Frankfurt
- Marius Bjerkeset (NOR) – IRONMAN Switzerland
- Kristian Blummenfelt (NOR) – IRONMAN New Zealand
- Jon Sæverås Breivold (NOR) – IRONMAN Austria
- Mattia Ceccarelli (ITA) – IRONMAN Austria
- Magnus Ditlev (DEN) – IRONMAN Frankfurt
- Almog Elazary (ISR) – IRONMAN Cozumel
- Trevor Foley (USA) – IRONMAN New Zealand
- Frederic Funk (GER) – IRONMAN Lake Placid
- Jumpei Furuya (JPN) – IRONMAN Western Australia
- Nathan Guerber (FRA) – IRONMAN Frankfurt
- Arnaud Guilloux (FRA) – IRONMAN Brazil
- Matthew Hanson (USA) – IRONMAN New Zealand
- Benjamin Hill (AUS) – IRONMAN Cairns
- Wilhelm Hirsch (GER) – IRONMAN Brazil
- Brock Hoel (CAN) – IRONMAN Texas
- Arthur Horseau (FRA) – IRONMAN Cozumel
- Kristian Høgenhaug (DEN) – IRONMAN Lake Placid
- Gustav Iden (NOR) – IRONMAN Texas
- Ben Kanute (USA) – IRONMAN Arizona
- Youri Keulen (NED) – IRONMAN Brazil
- Menno Koolhaas (NED) – IRONMAN Arizona
- Sam Laidlow (FRA) – IRONMAN Lanzarote
- Patrick Lange (GER) – IRONMAN Lanzarote
- Pierre Le Corre (FRA) – IRONMAN New Zealand
- Damien Le Mesnager (FRA) – IRONMAN Lanzarote
- Kieran Lindars (GBR) – IRONMAN Texas
- Sam Long (USA) – IRONMAN Arizona
- Vincent Luis (FRA) – IRONMAN Texas
- Cameron Main (GBR) – IRONMAN Western Australia
- Matthew Marquardt (USA) – IRONMAN South Africa
- Jordi Montraveta Moya (ESP) – IRONMAN Lanzarote
- Jack Moody (NZL) – IRONMAN New Zealand
- Caleb Noble (AUS) – IRONMAN Western Australia
- Sebastian Norberg (SWE) – IRONMAN Cozumel
- Tristan Olij (NED) – IRONMAN South Africa
- Jamie Riddle (RSA) – IRONMAN Frankfurt
- Andrea Salvisberg (SUI) – IRONMAN Sweden
- Michele Sarzilla (ITA) – IRONMAN Cozumel
- Jonas Schomburg (GER) – IRONMAN Texas
- Jack Sosinski (AUS) – IRONMAN Cairns
- Dominik Sowieja (GER) – IRONMAN Lake Placid
- Kacper Stępniak (POL) – IRONMAN Frankfurt
- Casper Stornes (NOR) – Automatic World Ranking
- Jan Stratmann (GER) – IRONMAN Frankfurt
- Rasmus Svenningsson (SWE) – IRONMAN Chattanooga
- Nick Thompson (AUS) – IRONMAN Western Australia
- Mikel Ugarte Ramos (ESP) – IRONMAN South Africa
- Marten Van Riel (BEL) – IRONMAN Texas
- Rudy von Berg (USA) – IRONMAN Texas
- Jason West (USA) – IRONMAN Lake Placid
- Cameron Wurf (AUS) – IRONMAN Chattanooga
Startfeld Frauen PRO
- Alice Alberts (USA) – IRONMAN Arizona
- Rebecca Anderbury (GBR) – IRONMAN Lanzarote
- Hannah Berry (NZL) – IRONMAN New Zealand
- Romina Biagioli (ARG) – IRONMAN Brazil
- Daniela Bleymehl (GER) – IRONMAN South Africa
- Lucy Charles-Barclay (GBR) – IRONMAN Lanzarote
- Katrine Christensen (DEN) – IRONMAN South Africa
- Kate Curran (GBR) – IRONMAN Western Australia
- Elisabetta Curridori (ITA) – IRONMAN Arizona
- Daisy Davis (GBR) – IRONMAN South Africa
- Julie Derron (SUI) – IRONMAN Switzerland
- Nina Derron (SUI) – IRONMAN Lanzarote
- Danielle Fauteux (CAN) – IRONMAN Chattanooga
- Paula Findlay (CAN) – IRONMAN Lake Placid
- Arlette Gonzalez (MEX) – IRONMAN Cozumel
- Henrike Guber (GER) – IRONMAN South Africa
- Jackie Hering (USA) – IRONMAN Texas
- Lara Hernández-Tomé (ESP) – IRONMAN Lake Placid
- Franziska Hofmann (GER) – IRONMAN Wales
- Regan Hollioake (AUS) – IRONMAN New Zealand
- Rhianne Hughes (GBR) – IRONMAN Lake Placid
- Julie Iemmolo (FRA) – IRONMAN Brazil
- Jenny Jendryschik (GER) – IRONMAN Sweden
- Tamara Jewett (CAN) – IRONMAN New Zealand
- Kaidi Kivioja (EST) – IRONMAN Hamburg
- Taylor Knibb (USA) – IRONMAN Texas
- Leonie Konzalla (GER) – IRONMAN Sweden
- Marta Lagownik (POL) – IRONMAN Cozumel
- Fenella Langridge (GBR) – IRONMAN Hamburg
- India Lee (GBR) – IRONMAN Hamburg
- Danielle Lewis (USA) – IRONMAN Cozumel
- Solveig Løvseth (NOR) – Automatic World Ranking
- Gabrielle Lumkes (USA) – IRONMAN Texas
- Kat Matthews (GBR) – IRONMAN New Zealand
- Charlotte McShane (AUS) – IRONMAN Western Australia
- Antonia Milowsky (GER) – IRONMAN Sweden
- Pâmella Oliveira (BRA) – IRONMAN Brazil
- Anna Pabinger (AUT) – IRONMAN Chattanooga
- Nikita Paskiewiez (FRA) – IRONMAN Lanzarote
- Lisa Perterer (AUT) – IRONMAN Hamburg
- Laura Philipp (GER) – IRONMAN Hamburg
- Anne-Sophie Pierre (FRA) – IRONMAN Western Australia
- Marjolaine Pierre (FRA) – IRONMAN Hamburg
- Marta Sánchez (ESP) – IRONMAN Texas
- Imogen Simmonds (SUI) – IRONMAN Switzerland
- Samantha Skold (USA) – IRONMAN Lake Placid
- Penny Slater (AUS) – IRONMAN Cairns
- Chelsea Sodaro (USA) – IRONMAN Lake Placid
- Sara Svensk (SWE) – IRONMAN Cozumel
- Grace Thek (AUS) – IRONMAN Texas
- Jana Uderstadt (GER) – IRONMAN Texas
- Skye Wallace (AUS) – IRONMAN Cairns
- Rosie Wild (GBR) – IRONMAN Wales
- Lotte Wilms (NED) – IRONMAN Western Australia
- Rachel Zilinskas (USA) – IRONMAN Arizona
Kona vereint die Weltmeisterschaft wieder an einem Tag
Die IRONMAN World Championship 2026 bringt die Damen- und Herrenrennen zurück auf denselben Tag. Das letzte Mal, dass Profis beider Geschlechter und die Age-Grouper gemeinsam an einem einzigen Tag am Big Island angetreten sind, war im Jahr 2019.
Die Mischung aus etablierten Weltmeistern, routinierten Langdistanz-Spezialisten und Aufsteigern aus der Kurz- und Mitteldistanz sorgt für ein enorm starkes Feld bei diesem gemeinsamen Comeback. Bis zum 10. Oktober wird sich die Startliste erfahrungsgemäß noch durch Verletzungen oder Absagen verändern, bevor IRONMAN die endgültigen Startnummern vergibt.