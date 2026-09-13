Lange davon geträumt

Mit rund 30 Sekunden Rückstand nach dem Schwimmen nahm Tjebbe Kaindl heute die Aufholjagd am Rad in Angriff. Dass ihm die anspruchsvolle Strecke liegt, hatte der Tiroler bereits in den Jahren zuvor bewiesen. Nach Platz neun im Vorjahr war alles auf den heutigen Tag ausgerichtet.



Kaindl konnte sich nach der ersten Radrunde in einer 15-köpfigen Führungsgruppe behaupten und sich auf Runde zwei mit den beiden Franzosen Léo Bergere (Olympia-Bronzemedaillengewinner 2024 und Weltmeister 2022) und Dorian Coninx (Weltmeister 2023) sowie dem Ungarn Marc Dévay erfolgreich absetzen. Kontinuierlich bauten die vier ihren Vorsprung aus. Mit mehr als einer Minute Vorsprung auf ihre Verfolger attackierte Kaindl auf der siebenten und letzten Runde nochmals und wechselte als Erster in die Laufschuhe.



Knapp fünf der zehn Kilometer führte der Österreicher das Rennen souverän an, ehe ihn der Weltmeister von 2023 überholen konnte. Von hinten näherte sich zudem der Olympiasieger von 2024, Alex Yee (GBR). Mit überlegener Laufbestzeit des Tages (29:16min) konnte er den Tiroler kurz vor dem Ziel noch abfangen. Kaindl lief wenige Sekunden hinter dem Briten als Dritter über die Ziellinie und holte damit als erster Österreicher einen Podiumsplatz bei den Herren in einem WM-Serienrennen. Aktuell liegt der 27-Jährige damit in der Weltrangliste auf Platz zwölf. Mit seinen herausragenden bisherigen Ergebnissen in diesem Jahr und Platz fünf in der Olympiaqualifikation kann sich Kaindl (vorbehaltlich einer Nominierung) fokussiert auf seine zweite Teilnahme bei Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles vorbereiten.



„Ich hab so lange von diesem Podiumsplatz geträumt. Jeden Tag und in jedem Training träumte ich davon, als ich gehört habe, dass hier ein WM-Serienrennen stattfinden wird. Ein großer Dank an meine Familie, meine Freundin, meinen Coach und all den Leuten um mich, die alles für meinen Traum geben haben. Die geben soviel Energie dafür, dass ich mich freue, ihnen nun etwas zurückgeben zu können“, so Kaindl überglücklich im Ziel.



Ergebnis WTCS Karlovy Vary (CZE), Damen

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40,8km Radfahren, 10km Laufen)



1. Dorian Coninx (FRA), 1:50:50 h

2. Alex Yee (GBR), 1:51:00 h

3. Tjebbe Kaindl (TRI TEAM TS Wörgl, T), 1:51:07 h