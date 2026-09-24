Vom Pontoon aus sprangen heute 70 Nachwuchsathleten in Pontevedra (ESP) in ihr WM-Rennen. Bei knapp 20°C Wasser- und 22°C Lufttemperatur wurde mit Neoprenanzug geschwommen. Mit einem schnellen Wechsel aufs Rad konnte der Tiroler gleich von Beginn vorne Druck machen. Die harte Arbeit wurde aber nur bedingt belohnt. Letztendlich gelangt keine Flucht von der Konkurrenz und so kam es zur Laufentscheidung. Kaindl hielt lange mit und setzte wie im Vorfeld geplant bei der Bergauf-Passage eine Attacke. Nach vorne ging nichts mehr und nach hinten hatte er Platz drei souverän abgesichert.



„Es ist richtig cool, es ist richtig schön! Ich habe den ganzen Sommer darauf hingearbeitet. Ich bin voll zufrieden und es hat nicht viel auf den Sieg gefehlt!“, so Kaindl überglücklich im Ziel!



Bei den Juniorinnen belegte die Kärntnerin Kathrin Ritter (HSV Triathlon Kärnten, K) den 43. Platz. WM-Gold ging an Fanni Szalai aus Ungarn.



Junioren-WM Pontevedra 2026

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)



1. Thibault Rivier (SUI), 54:05 min

2. Dinis Ferreira (POR), 54:07 min

3. Jelle Kaindl (TRI TEAM TS Wörgl, T), 54:17 min