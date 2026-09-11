Wer 2027 bei den zwei Flaggschiff-Events der IRONMAN 70.3 Serie in Österreich an den Start gehen wollte, musste blitzschnell sein: Sowohl das traditionsreiche Spektakel in St. Pölten als auch das alpine Kulissenspiel in Zell am See-Kaprun sind für die Saison 2027 bereits restlos ausverkauft. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung und atemberaubender Kulisse sorgt für einen internationalen Ansturm auf die begehrten Startplätze.

Zwei Events, zwei Landschaften, reine Magie

Dass beide Bewerbe in Rekordzeit dichtgemacht wurden, überrascht in der Szene kaum. Beide Strecken zählen zu den landschaftlich reizvollsten Rennen im weltweiten Wettkampfkalender.

St. Pölten – Das Comeback der Zwei-Seen-Kombination: Das legendäre Rennen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt besticht durch sein weltweit einzigartiges Schwimmformat. Die Athleten durchqueren den Ratzersdorfer See, absolvieren einen kurzen Landgang und tauchen direkt in den benachbarten Viehofner See ein. Auf dem Rad geht es im Anschluss zügig durch die malerische Kulturlandschaft der Wachau (UNESCO-Weltkulturerbe) und entlang der Donau, bevor der abschließende Lauf durch die barocke Altstadt und entlang der Traisen führt.

Das legendäre Rennen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt besticht durch sein weltweit einzigartiges Schwimmformat. Die Athleten durchqueren den Ratzersdorfer See, absolvieren einen kurzen Landgang und tauchen direkt in den benachbarten Viehofner See ein. Auf dem Rad geht es im Anschluss zügig durch die malerische Kulturlandschaft der Wachau (UNESCO-Weltkulturerbe) und entlang der Donau, bevor der abschließende Lauf durch die barocke Altstadt und entlang der Traisen führt. Zell am See-Kaprun – Vom Gletscher in den See: Kaum ein Rennen bietet ein spektakuläreres Alpenpanorama. Das Schwimmen im trinkwasserklaren Zeller See mit Blick auf den schneebedeckten Kitzsteinhorn-Gletscher ist der Auftakt. Auf der Radstrecke fordert der Anstieg zum Filzensattel dicke Oberschenkel, belohnt aber mit atemberaubenden Ausblicken auf die Hohe Tauern, bevor der Halbmarathon direkt an den Promenade-Ufern des Sees ins Ziel führt.

Keine Startplätze mehr verfügbar

Sowohl in Niederösterreich als auch im Salzburger Land erwarten die Veranstalter tausende Athletinnen und Athleten aus aller Welt. Wer dieses Mal leer ausging, kann sich für eventuelle Restplätze oder Nachrückerlisten auf den offiziellen Kanälen registrieren.