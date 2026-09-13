Nach gutem Schwimmen und gutem Wechsel radelte Feuersinger in einer 16-köpfigen Gruppe auf den 6,5 km langen Weg vom See in die Innenstadt. Ehe es auf die erste der sieben technisch anspruchsvollen Runden mit je einer 20-%-Steigung ging, nutzte die Tirolerin die Gunst der Stunde und setzte sich gemeinsam mit der Britin Georgia Taylor-Brown und der US-Amerikanerin Taylor Spivey ab. Die Gruppe harmonierte perfekt und so wuchs der Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen von Runde zu Runde. Am Ende der 40,8 km langen Radstrecke gingen die drei mit über 2:30 min Vorsprung auf die Laufstrecke. Feuersinger radelte dabei mit 1:09:31 h die schnellste Radzeit.



Auf der Laufstrecke zog die Britin Georgia Taylor-Brown dann gleich das Tempo an und nach drei Jahren lief sie erstmals wieder aufs oberste Treppchen. Während Spivey den 2. Platz holte, lief die amtierende Weltmeisterin Lisa Tertsch (GER) mit der schnellsten Laufzeit noch vor auf Rang drei. Feuersinger überquerte freudenstrahlend auf dem 5. Platz die Ziellinie. Es ist dies nach Sara Vilic (3. Platz Abu Dhabi 2017), die heute beim Südkärntner Triathlon ihren Abschied vom professionellen Triathlonsport gibt und Lisa Perterer, die 2019 auf Bermuda einen 4. Platz holte das drittbeste Ergebnis einer Österreicherin in der höchsten Triathlonliga.



"Das war das Rennen meines Lebens. Es war einerseits voll hart, aber auf der anderen Seite hat es so viel Spaß gemacht. Es ist so gut gelaufen. Wir haben so gut zusammengearbeitet. Wenn man an 3. Stelle läuft, dann lauft es einfach. Ich hab nicht an die ganzen 10km gedacht sondern Runde für Runde abgehakt und so schnell wie möglich versucht bei den Temperaturen (Anmerkung: 13,4°C Außentemperatur) zu laufen", so Feuersinger glücklich im Ziel.



Ergebnis WTCS Karlovy Vary (CZE), Damen

Olympische Distanz (1500m Schwimmen, 40,8km Radfahren, 10km Laufen)



1. Georgia Taylor-Brown (GBR), 2:03:05h

2. Taylor Spivy (USA), 2:03:41h

3. Lisa Tertsch (GER), 2:04:33h

5. Therese Feuersinger (TRI-X-Kufstein, T), 2:05:21h