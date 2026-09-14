Beim Ironman 70.3 Erkner 2026, der am 13. September ausgetragen wurde, setzten sich im Damenfeld zwei Österreicherinnen an die Spitze des Klassements.

Das Rennen startete im Dämeritzsee mit der 1,9 km langen Schwimmstrecke, bevor es auf den flachen und schnellen 90 km Radkurs durch Brandenburg ging. Den Abschluss bildete der Halbmarathon über 21,1 km durch Erkner.

Sieg für Laura Beer: Die Österreicherin zeigte eine konstant starke Performance über alle drei Disziplinen und sicherte sich den Gesamtsieg bei den Frauen. Sie überquerte die Ziellinie nach 4:20 Stunden (deutlich vor der Konkurrenz). Mit einer dominanten Leistung auf dem Rad und beim Laufen setzte sie sich früh an die Spitze und baute den Vorsprung bis zum Ziel auf fast sieben Minuten aus

Die Österreicherin zeigte eine konstant starke Performance über alle drei Disziplinen und sicherte sich den Gesamtsieg bei den Frauen. Sie überquerte die Ziellinie nach (deutlich vor der Konkurrenz). Mit einer dominanten Leistung auf dem Rad und beim Laufen setzte sie sich früh an die Spitze und baute den Vorsprung bis zum Ziel auf fast sieben Minuten aus Zweiter Platz sichert den Doppelsieg: Das österreichische Podest-Doppel machte eine zweite Österreicherin perfekt. Gudrun Steiner, sicherte sich nach einer Aufholjagd auf der Laufstrecke den zweiten Rang mit rund sieben Minuten Rückstand (4:27:14 Stunden).

Das österreichische Podest-Doppel machte eine zweite Österreicherin perfekt. Gudrun Steiner, sicherte sich nach einer Aufholjagd auf der Laufstrecke den zweiten Rang mit rund sieben Minuten Rückstand (4:27:14 Stunden). Dritter Platz: Die Deutsche Mira Hippe komplettierte das Podium auf Rang drei in 4:28:15 Stunden.

Bei den Herren setzte sich der Däne Oscar Riis in 3:46:44 Stunden durch.

Beim IRONMAN 70.3 Erkner waren keine Profi-Athleten am Start