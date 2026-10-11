Starke Leistungen der Österreichischen Athletinnen und Athleten bei der IRONMAN World Championship 2026 auf Hawaii. Wir haben die Liste der Ergebnisse aller Österreicher.
Die Ergebnisse Österreicher auf Hawaii
|Name
|AK
|Zeit
|PERTERER Lisa
|F-PRO
|08:52:53
|SCHATZ Sebastian
|M30-34
|08:53:20
|AIGNER Christoph
|M35-39
|09:07:27
|SCHARKOSI Alexander
|M35-39
|09:38:57
|SEIGMANN Roman
|M50-54
|09:40:24
|RICHLAN Fabio
|M40-44
|09:41:27
|PABINGER Anna
|F-PRO
|09:53:00
|LICHTKOPPLER Kurt
|M55-59
|10:02:59
|PIRNBACHER Robert
|M55-59
|10:05:27
|STEINER Gudrun
|F45-49
|10:11:32
|SCHNEIDER Daniel
|M40-44
|10:21:21
|TALAKOVICS Manuel
|M45-49
|10:35:20
|VÖLKL Hanna
|F30-34
|10:35:31
|ZOGL Gerald
|M55-59
|10:54:01
|TRONDL Andreas
|M55-59
|10:57:47
|SEIFRIED Jürgen
|M50-54
|11:07:55
|TRULLY Christoph
|M40-44
|11:10:23
|SCHRENK Harald
|M60-64
|11:12:23
|STEINER Andreas
|F50-54
|11:16:22
|THALLINGER Michael
|M50-54
|11:18:22
|SCHODERBECK Anita
|F40-44
|11:18:53
|EIPELDAUER Natalie
|F35-39
|11:40:30
|AMANN Florian
|M40-44
|11:50:01
|GURSCHLER Marie-Theres
|F30-34
|11:52:37
|BAYER Rudolf
|M55-59
|13:00:56
|STEINER Toni
|M60-64
|13:41:40
|KRAMMER Christoph
|M18-14
|DNF
|REINHARD Manfred
|M65-69
|DNS
|BRUNAR Helmut
|M60-64
|DNS
|BRUNNER Christian
|M60-64
|DNS
|HIRSCH Wolfgang
|M70-74
|DNS