Starke Leistungen der Österreichischen Athletinnen und Athleten bei der IRONMAN World Championship 2026 auf Hawaii. Wir haben die Liste der Ergebnisse aller Österreicher.

Die Ergebnisse Österreicher auf Hawaii



Name AK Zeit PERTERER Lisa F-PRO 08:52:53 SCHATZ Sebastian M30-34 08:53:20 AIGNER Christoph M35-39 09:07:27 SCHARKOSI Alexander M35-39 09:38:57 SEIGMANN Roman M50-54 09:40:24 RICHLAN Fabio M40-44 09:41:27 PABINGER Anna F-PRO 09:53:00 LICHTKOPPLER Kurt M55-59 10:02:59 PIRNBACHER Robert M55-59 10:05:27 STEINER Gudrun F45-49 10:11:32 SCHNEIDER Daniel M40-44 10:21:21 TALAKOVICS Manuel M45-49 10:35:20 VÖLKL Hanna F30-34 10:35:31 ZOGL Gerald M55-59 10:54:01 TRONDL Andreas M55-59 10:57:47 SEIFRIED Jürgen M50-54 11:07:55 TRULLY Christoph M40-44 11:10:23 SCHRENK Harald M60-64 11:12:23 STEINER Andreas F50-54 11:16:22 THALLINGER Michael M50-54 11:18:22 SCHODERBECK Anita F40-44 11:18:53 EIPELDAUER Natalie F35-39 11:40:30 AMANN Florian M40-44 11:50:01 GURSCHLER Marie-Theres F30-34 11:52:37 BAYER Rudolf M55-59 13:00:56 STEINER Toni M60-64 13:41:40 KRAMMER Christoph M18-14 DNF REINHARD Manfred M65-69 DNS BRUNAR Helmut M60-64 DNS BRUNNER Christian M60-64 DNS HIRSCH Wolfgang M70-74 DNS





