Apple hat die Apple Watch Ultra 4 vorgestellt und bringt damit gezielte Upgrades für Ausdauersportler. Während die Ultra-Reihe bisher als hervorragende Smartwatch mit guten Sportfunktionen galt, rückt die vierte Generation mit dem neuen S11-Chip und dem überarbeiteten Health Sensing System extrem nah an reinrassige High-End-Sportuhren heran.

Ob für die Vorbereitung auf die Langdistanz oder das gezielte Intervalltraining im Schwimmbad: Hier sind die wichtigsten Features und Vorteile für Triathleten im Überblick.

Die Highlights für den Triathlonsport

1. Akkulaufzeit für die Langdistanz

Die größte Sorge vieler Ausdauerathleten – das Batteriemanagement bei stundenlangen Einheiten – wird mit der Ultra 4 endgültig ausgeräumt:

Workout-Modus: Bis zu 45 Stunden kontinuierliches GPS- und Herzfrequenz-Tracking im neuen Max Extended Workout Mode .

Bis zu im neuen . Alltagsbetrieb: Bis zu 50 Stunden normale Nutzung (84 Stunden im Stromsparmodus).

Bis zu 50 Stunden normale Nutzung (84 Stunden im Stromsparmodus). Fast Charging: In nur 15 Minuten Ladezeit stehen bereits wieder 18 Stunden Akkulaufzeit zur Verfügung – ideal, um die Uhr vor einer späten Trainingseinheit schnell aufzuladen.

Damit deckt die Ultra 4 selbst den längsten Ironman mühelos und ohne Einschränkungen bei der GPS-Genauigkeit ab.

2. Präzision bei Herzfrequenz und GPS

Das neu entwickelte Sensor-Setup sorgt für maximale Datengenauigkeit ohne externen Brustgurt:

Höhere Messfrequenz: Die optische Herzfrequenzmessung erfolgt nun lückenlos alle fünf Sekunden – auch unter hoher Bewegungsdynamik (z. B. beim Laufen oder Radfahren).

Die optische Herzfrequenzmessung erfolgt nun lückenlos alle fünf Sekunden – auch unter hoher Bewegungsdynamik (z. B. beim Laufen oder Radfahren). Dual-Frequenz GPS (L1 + L5): Bietet weiterhin saubere GPS-Tracks, selbst in dicht verbauten Städten oder unter dichtem Blätterdach im Wald.

Feature Apple Watch Ultra 4 Vorteil für Triathleten Akkulaufzeit (Workout) Bis zu 45 Stunden Absolut renntauglich für jede Distanz (inkl. Ultratriathlon) Herzfrequenz-Sampling Alle 5 Sekunden Exakte Zonensteuerung ohne Verzögerung Readiness / Erholung 0–10 Score (aus HRV & Schlaf) Bessere Steuerung von Belastung und Tapering Display-Helligkeit 3.000 Nits Peak Perfekte Ablesbarkeit auf dem Zeitfahrrad bei praller Sonne

3. "Readiness" & HRV-Analyse zur Steuerung der Trainingslast

Der neue Erholungswert (Readiness Score) nutzt die bis zu 24-mal häufiger gemessene Herzfrequenzvariabilität (HRV), um morgens eine klare Einschätzung zu geben:

Score von 0–10: Gibt direkte Empfehlungen ( Recover , Pace Yourself , Ready oder Go For It ).

Gibt direkte Empfehlungen ( , , oder ). Erholungs-Analyse: Zeigt genaue Abweichungen der HRV von der persönlichen Baseline, um Übertraining oder drohende Infekte frühzeitig zu erkennen.

4. Durchdachte Features für die drei Disziplinen

🏊 Schwimmen (Freiwasser & Halle)

Automatische Erkennung: Erkennt Schwimmstile und Kicks auf dem Schlagbrett automatisch.

Erkennt Schwimmstile und Kicks auf dem Schlagbrett automatisch. SWOLF & Tempotabellen: Präzise Analyse von Effizienz und Pace im Becken oder Open Water.

Präzise Analyse von Effizienz und Pace im Becken oder Open Water. Wassertemperatur-Messung: Hilft bei der Entscheidung für oder gegen den Neoprenanzug.

🚴 Radfahren

Kopplung von Wattmessern: Nativ kompatibel mit Bluetooth-Power-Metern und Trittfrequenzsensoren.

Nativ kompatibel mit Bluetooth-Power-Metern und Trittfrequenzsensoren. Live-Aktivität auf dem iPhone: Das Smartphone am Lenker verwandelt sich automatisch in einen vollwertigen Radcomputer, der Leistungszonen und Herzfrequenz groß anzeigt.

🏃 Laufen

Erweiterte Lauf-Metriken: Messung von Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, vertikaler Oszillation und Laufleistung (Running Power) direkt am Handgelenk.

Messung von Schrittlänge, Bodenkontaktzeit, vertikaler Oszillation und Laufleistung (Running Power) direkt am Handgelenk. Auto-Multisport-Modus: Erkennt die Wechselzone und schaltet nahtlos zwischen Schwimmen, Radfahren und Laufen um – inklusive separater Erfassung der Transitzonen.

Fazit: Eine echte Alternative für Performance-Athleten?

Mit der Apple Watch Ultra 4 schließt Apple die Lücke zu den etablierten Sportuhr-Herstellern fast vollständig. Die Kombination aus robustem Titangehäuse, extremer Akkulaufzeit und tiefgehenden physiologischen Daten macht sie zu einem vollwertigen Trainingspartner. Wer ein einziges Gerät für den sportlichen Alltag, den Wettkampftag und als vollwertige Smartwatch sucht, findet in der Ultra 4 ein Paket, das kaum noch Wünsche offenlässt.