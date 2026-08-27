Nur einen Monat nach dem erfolgreichen Trumer Triathlon fällt bereits der Startschuss für die nächste Ausgabe von 16. bis 18. Juli 2027. Die Anmeldung ist seit Mittwoch, 26. August 2026 12:00 Uhr geöffnet und innerhalb der ersten 12 Stunden haben sich bereits knapp 400 Athletinnen und Athleten angemeldet.

Das Rennwochenende ist gerade einmal einen Monat vorbei, die Erinnerungen an die vielen Gänsehautmomente, unzähligen Emotionen und die besondere Atmosphäre rund um den Obertrumer See sind noch frisch – und schon richtet sich der Blick nach vorne. Damit setzt der Trumer Triathlon seine Erfolgsgeschichte nahtlos fort.

Nach der erfolgreichen Ausgabe 2026 mit einem neuen Teilnehmerrekord und einem hochkarätigen Rennwochenende laufen die Vorbereitungen für 2027 bereits auf Hochtouren.

Early Bird: Schnell sein lohnt sich

Zum Anmeldestart wird ein limitiertes Early-Bird-Kontingent freigeschaltet. Die besonders günstigen Startplätze sind nur in begrenzter Anzahl verfügbar – wer sich seinen Startplatz zum Early-Bird-Tarif sichern möchte, sollte daher nicht lange warten.

„Wir wollten mit der Anmeldung für 2027 bewusst nicht lange warten. Genau einen Monat nach dem letzten Rennwochenende ist der perfekte Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu machen und die Vorfreude auf den kommenden Trumer Triathlon zu wecken“, so das Organisationsteam des Trumer Triathlons. Drei Tage Triathlon am Obertrumer See

Auch 2027 dürfen sich die Teilnehmer:innen auf ein abwechslungsreiches Triathlonwochenende rund um den Obertrumer See freuen. Vom Schwimmen im idyllisch gelegenen See über die anspruchsvolle Radstrecke bis hin zur Laufstrecke durch das Ortszentrum erwartet die Athleten ein vielseitiges sportliches Erlebnis. Die besondere Stimmung entlang der gesamten Strecke macht das Wochenende auch 2027 wieder zum Triathlon-Erlebnis pur.

Der Trumer Triathlon hat sich zu einem Fixpunkt im österreichischen Triathlonkalender entwickelt und verbindet sportliche Herausforderung mit familiärer Atmosphäre abseits der großen Marken.