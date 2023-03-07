На момент написания эти функции также недоступны на сайте Astrabet. Приложение удобное и функциональное в использовании, в чем уже успели убедиться многие клиенты БК. Оно имеет полный функционал десктопного сайта, но при этом ставки можно делать без привязки к компьютеру.

Данная https://bkcupis.com/baltbet/ предлагает клиенту заключить пари без подтверждения при нажатии на любой рынок в линии (для этого необходимо заранее установить размер ставки). Букмекерская контора Астрабет только начала свою деятельность, поэтому делать выводы о ней еще рано. Компании есть над чем работать, однако уже сейчас у нее есть преимущества, основные из которых – выгодные коэффициенты, широкие линия и роспись. Комиссия отсутствует, но удерживается налог 13% с чистого выигрыша. Если доход за календарный год меньше 4000 рублей, он не подлежит налогообложению. Когда сумма выигрыша до рублей, то пользователь самостоятельно уплачивает НДФЛ.

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Если вы регистрируетесь в российской букмекерской конторе не впервые, вам не нужно проходить верификацию в ЕЦУПИС. Все ваши данные букмекер перенесет самостоятельно. Главное требование — ввести тот же номер телефона, что и при регистрации в другой БК. Подробности любой из этих операций — в нашем материале. У букмекера есть мобильная версия сайта astrabet.ru, а также приложения для Андроид и iOS.

Большинство событий, которые предлагаются в пре-матче, будут доступны для размещения пари в режиме лайв.

В целом уровень коэффициентов в БК Astrabet на момент запуска (декабрь 2021г.) можно назвать уверенно высоким.

❗️«Астрабет» только приступил к созданию линейки поощрений для клиентов.

Компания работает по лицензии № 33 от ФНС.

(основные исходы, тоталы, форы, европейский гандикап, точный счет, тайм-матч, интервалы, статистика и т.д. – ставки на любой вкус).

Сразу, что бросается в глаза при открытии сайта Astrabet – схожесть линии и росписи с 1хСтавкой. Так же много матчей и подробнейшая роспись. Пари принимаются на непопулярные турниры, например, региональные состязания. Много комбинированных рынков и долгосрочных исходов, тщательно прорабатываются статистические показатели.

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Маржа на топовые игры составляет от 3,5 до 5% (по главным видам спорта), на менее популярные турниры такой показатель примерно 5,5–7%. Линия имеет чуть больший охват, чем на теннис. И если число турниров примерно такое же – 45–40, то роспись выше почти в два раза. Количество рынков на матч плей-офф НБА может доходить до 180, в том числе пари на статистику (подборы, перехваты, трехочковые и др.).

Официальная лицензия, ставить здесь законно.

Срок вывода для банковских карт и банковского перевода может достигать до 3-х рабочих дней.

Комиссия отсутствует, даже если вносить средства через мобильного оператора.

Лицензия на деятельность была выдана ещё 13 февраля 2020 года, но контора начала работу только 1 декабря 2021 года. Букмекер входит в ЕРАИ и подключен к Единому ЦУПИС. Очень рад что начал делать ставки именно тут,в других конторах еле выводил.

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Просто загрузил нужные документы и прошел ее буквально за несколько часов. Так что работой букмекерской конторы я очень доволен. Astrabet – букмекерская контора, которая вышла на российской рынок в декабре 2021 года, но при этом компания получила лицензию еще в феврале.

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Но пока рано делать выводы о том, является ли столь низкий уровень маржи постоянным или же это временное предложение к открытию букмекера. «Астрабет» вы можете заключить пари на все значимые теннисные соревнования, малопопулярные челленджеры, фьючерсы, парные турниры и миксты. На топовую игру условного «Ролан Гаррос» предлагается до 100 рынков, включая ставки на эйсы, брейки и отдельно по сетам. На второстепенные соревнования их количество примерно 10–15. Роспись на топовую игру может достигать 350–360 выборов, что ставит БК в один ряд с лучшими по этому показателю. В разгар сезона есть линия не только на КХЛ, НХЛ и другие популярные соревнования, но и на третьестепенные турниры, по типу Кубка Черного моря среди юниоров.

После указанной даты прием заявок будет закрыт.

В итоге вот уже три месяца на постоянной основе делаю здесь ставки.

Астрабет – легальный онлайн-букмекер в России, запуск которого произошел в первых числах декабря 2021 г.

Вывод довольно оперативный и с минимальной комиссией.

Выигрыши в букмекерской конторе Astrabet облагаются налогом в размере 13%. Это правило не распространяется на выигрыши менее 4000 рублей. Если сумма выигрышей находится в диапазоне от 4001 до рублей, игрок обязуется уплатить НДФЛ самостоятельно. Если размер выигрыша превышает рублей, БК «Астрабет» удержит налог 13% при выводе средств. С 20.05 заблокирован вывод средств и соответственно порезаны лимиты. При попытке вывода с их стороны был запрос документов, которые были отправлены на мертвую / эфемерную почту их абсолютно безответственной службы безопасности.

Где Посмотреть Все Доступные Бонусы Astrabet ?

Для соревнований второго эшелона (Турции, Португалии, Нидерландов, Бельгии) маржа варьируется около 4-5%. Самая популярная акция Astrabet по мнению пользователей “Эксклюзивный бонус до рублей на первый депозит в БК Astrabet”. «Астрабет» стал двадцатым официальным букмекером на российском рынке и первым новым в 2021-м году.

Причем может наблюдаться некоторая нестабильность маржи внутри одной лиги, когда матчи одного игрового дня могут содержать маржу разного уровня.

Выплаты производят на ту же карту/счет, с которого были зачислены деньги.

Разве что, верификацию требуют, но это стандартное условие.

На хоккейные поединки менее престижных лиг роспись не такая широкая, как на НХЛ и КХЛ, но выигрывает у многих конкурентов. Роспись во многом зависит от уровня турниров. Охват событий заметно выше среднего в линии.

Букмекерская Контора Astrabet

Учетная запись в БК Астрабет создана, после чего необходимо пройти идентификацию. Астрабет – один из лидеров рынка по величине коэффициентов. Возможно, это временная акция для привлечения новых клиентов. Если котировки останутся на таком высоком уровне, то на букмекерскую контору обратят внимание любители ставок и профессиональные бетторы. Сайт работает быстро, пользователь может переходить по вкладкам без зависаний даже на слабом компьютере. Дизайн Astrabet внешне напоминает лидеров российского легального рынка «1хСтавка» и Parimatch.

Я соглашаюсь с правилами https://bkcupis.com/dota2/ и даю согласие на обработку моих персональных данных. Конкуренция на букмекерском рынке России невероятно велика. Компании стараются привлечь новых пользователей удобным сервисом, акциями, бонусами и наличием видеотрансляций. И если “Астрабет” хотят завоевать к следующему году 3-5% рынка, им нужно приложить множество усилий. Естественно, что пока на сайте “Астрабет” минимум информации, но это можно простить, учитывая, что компания только-только появилась. Но “Астрабет” нужно быть шустрее, ведь запускать сырой продукт – это серьёзный удар по репутации.

Лучшие Предложения Astrabet

Бетторы могут посмотреть результаты состоявшихся событий, лайв ивентов, а также выбрать функцию «Результаты Zone». Левую часть страницы отвели на перечень доступных видов спорта, здесь также размещают ТОП–Чемпионаты и ТОП-игры. Через поисковую строку можно найти необходимый матч. После этого вам останется получить приветственный бонус и отыграть его по установленным правилам. Потом сможете участвовать и в других акционных предложениях. После подтверждения личности в ЕЦУПИС вы сможете внести деньги на депозит в «Астрабет» и сделать свою первую ставку.

Максимальная – на усмотрение букмекера в зависимости от конкретного события и исхода.

Выплату забирал пока только одну, но деньги пришли буквально онлайн, без дополнительных заморочек, как бывает у других.

Для создания игрового аккаунта перейдите на сайт компании и нажмите на “Регистрация” (правая верхняя часть страницы).

Турниры менее высокого ранга (ВХЛ, чемпионаты Словакии, Германии) котируются с маржей в среднем 5,5-6%.

Такой же мощный охват событий, богатая и вариативная роспись. В целом уровень коэффициентов в БК Astrabet на момент запуска (декабрь 2021г.) можно назвать уверенно высоким. По котировкам на многие виды спорта контора находится среди лидеров индустрии.

Линия В Прематче

В данный момент эта опция, к сожалению, недоступна на официальном портале букмекерской конторы. «Астрабет» предлагает клиентам делать ставки не только на спортивные матчи, но и на события из киберспорта. Для такого вида пари выделили отдельную вкладку на странице. Владельцы смартфонов Apple могут скачать мобильное приложение от AstraBet.

Особенно хороша мобильная версия, можно отслеживать результаты просто на ходу. Выплату забирал пока только одну, но деньги пришли буквально онлайн, без дополнительных заморочек, как бывает у других. Верификация тоже элементарная и быстрая, я доволен конторой. IronBets не является букмекерской конторой и не организует игры на деньги.

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Здравствуйте, отказался от столь длительной и неприятной верификации и потребовал свой депозит, но букмекер полностью игнорирует и… Около 3 месяцев в конторе, выйграл сумму хорошую, пока что в обработке хочу узнать сколько в основном по времени занимает вывод. Компания astra – bet не возвращает деньги с конца августа ,мотиривуя это тем ,что на сайте ведутся технические работы…